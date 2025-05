"Es un paso fundamental": Jorge Fossati confía en que Universitario logrará la clasificación tras triunfo ante Barcelona SC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes hizo respetar su localía y, en un duelo clave, venció 1-0 a Barcelona SC por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2005. El gol del triunfo lo anotó Alex Valera en el recta final del primer tiempo, que provocó la algarabía de la hinchada crema en el Estadio Monumental de Ate.

Al término del compromiso, el entrenador crema, Jorge Fossati, analizó el trámite del juego. Dejó en claro que su equipo tuvo un accionar destacado y que las chances están intactas de cara a avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores.

"No depende de nosotros que para la próxima fecha vamos a quedar segundos, no sabemos, depende de otro resultado del partido que se va a jugar entre River e Independiente del Valle. Igual era un paso fundamental que teníamos que dar y lo dimos ante un gran equipo. Eso me deja tranquilo", señaló en conferencia de prensa.

"Pero hablé con los muchachos y eso es paréntesis. El día 27 tocará el momento de hablar. Ahora con los jugadores cerraremos este partido como siempre lo hacemos", agregó.

Declaraciones de Jorge Fossati, DT de Universitario



"La tensión todavía no aflojamos de todo, creo que no hay motivo para que nos pongamos a pensar en un grupito, hoy el 99,9% hinchas de Universitario están felices"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉… pic.twitter.com/nJaYmoTycd — L1MAX (@L1MAX_) May 15, 2025

Fossati señaló que faltó precisión en ataque de la 'U'

“Celebración de un partido de Copa de una gran trascendencia, de un gran partido porque creo que así lo fue. Barcelona es un equipo muy fuerte. Creo que nuestro equipo hizo un muy buen partido, un primer tiempo que a mí por lo menos me pareció de lo mejor que hemos hecho desde mi vuelta, especialmente con pelota”, comentó Fossati.

“La falta de precisión o de tranquilidad más que de precisión en los últimos metros no nos permitieron abrir el marcador antes”, culminó.