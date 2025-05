"No veía nada": Luis Ramos salió del hospital tras sufrir un rodillazo en la cabeza en duelo de América de Cali [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido entre América de Cali y Huracán de Argentina estuvo marcado por la tensión. Un duelo parejo que terminó en un empate 0-0 por la Copa Sudamericana 2025 y en el cual el delantero peruano Luis Ramos sufrió una dura lesión, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, cuando se jugaba el segundo tiempo.

Ramos acabó tendido en el césped en medio de la expectativa de los miles de hinchas en el Estado Pascual Guerrero, que fueron testigos cómo el atacante tuvo que ser llevado en ambulancia a un hospital.

Afortunadamente, el propio Ramos confirmó que se encuentra bien de salud, a pesar del fuerte golpe que recibió por parte del arquero ecuatoriano Hernán Galíndez.

"En una jugada de córner, salió Galindez y me pega un rodillazo en la cabeza. No veía nada, veía borroso. Me paré para poder seguir y no pude más", contó el exjugador de Cusco FC, tras abandonar el centro médico.

"Me mareé mucho y me tuve que sentar; pero, gracias a Dios, ya estoy bien. Me sacaron exámenes", agregó Ramos, que tuvo tiempo para asegurar que su equipo mereció el triunfo por la fecha 5 del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

🎙️"Recibí un golpe en la cabeza, veía borroso y me mareé, me tuve que sentar…Pero gracias a Dios ya estoy bien.



Sometimos al rival en todo momento, pero la lluvia no nos dejó mostrar nuestro juego"



— Luis Ramos @AmericadeCali 🇦🇹 pic.twitter.com/RS2ZBpcedx — América En La Red (@Americaenlared) May 15, 2025