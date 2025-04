Manuel Barreto: "Ante Barcelona era uno de los partidos más difíciles del año, yo tomé la decisión de asumirlo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes consiguió si primer triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 al imponerse por 1-0 a Barcelona SC en condición de visitante. Los cremas no ganaban en Ecuador por este certamen hace 55 años, una racha que logró cortar con Manuel Barreto como director técnico interino.

“Este equipo de Universitario pertenece a la élite de Sudamérica. Somos parte de un proceso que vamos creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este, ya que enfrentamos a un equipo fantástico”, dijo Barreto en conferencia de prensa.

“Sabíamos las fortalezas físicas que tenía Barcelona, el juego que tienen. Ha sido un resultado merecido y creo que al final pudo ser más abultado a nuestro favor”, consideró.

Manuel Barreto al frente de Universitario

Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Universitario, no obstante, antes del regreso del uruguayo a la ‘U’, la directiva decidió que Manuel Barreto se haga cargo del primer equipo de manera interina tras la salida de Fabián Bustos. En ese periodo de dos cotejos, los cremas vencieron a Binacional por la Liga 1 (3-1) y a Barcelona, ambos encuentros como visitantes.

“Lo ganan los futbolistas. Este era uno de los partidos más difíciles del año, yo tomé la decisión de asumirlo, me pareció lo más correcto y necesario, no hay nadie más que conozca este equipo que yo, lo conozco al milímetro”, señaló.

Manuel Barreto recordó cuando enfrentó a Barcelona por la fase previa de la Copa Libertadores en el 2020, siendo técnico de Cristal. Aquella vez fue goleado por el cuadro norteño.

“Hace cinco años pasé una de las noches más duras de mi vida cuando Barcelona, jugando de local, nos ganó (4-0), la pasé mal en pandemia, pero no me rendí. Este es un premio que me regalan los jugadores, esta es una experiencia increíble, me pareció que lo más indicado era que yo asuma el cargo”, apuntó.

Primer triunfo de Universitario

Después de las caídas con River Plate e Independiente del Valle, la ‘U’ se sacudió con el tanto de Edison Flores. Ahora afrontarán dos partidos en condición de local, claves para tentar la clasificación a octavos antes de cerrar el grupo B visitando al ‘millonario’ en Buenos Aires.

“Este es un equipo que hace historia y sigue haciendo historia, lo digo con toda sinceridad, yo tenía mucha confianza, este iba a ser un partido duro y complicado, pero tenía seguridad que íbamos a imponernos”, finalizó Barreto, director deportivo de los merengues.