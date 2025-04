River Plate: las bajas para Marcelo Gallardo antes de enfrentar a Universitario en la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El camino de la Copa Libertadores 2025 comienza para Universitario de Deportes y River Plate en Lima. El bicampeón del fútbol peruano frente a un candidato al título, elencos que se enfrentarán en el Estadio Monumental por la primera fecha del grupo B.

Mientras en tienda crema existe el malestar por las bajas por lesiones de Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, además de tener en duda al chileno Rodrigo Ureña, en el conjunto millonario la incertidumbre también está instalada por elementos de la confianza de Marcelo Gallardo que, a 24 horas del duelo en Perú, mantienen aún molestias físicas.

Las bajas de River Plate en Lima

El centrocampista Matías Kranevitter sufrió la ruptura fibrilar en el cuádriceps derecho durante un cotejo de la Copa Argentina y no está listo para jugar contra la ‘U’. Se suma a la ausencia del lateral Gonzalo Montiel, un referente de River que volvió este año al club, pero que el desgarro en el gemelo izquierdo le impide viajar a Perú.

En la lista de bajas figura Gonzalo Martínez. El ‘Pity’ presenta la distensión en el sóleo de la pierna izquierda y necesita de más días para recibir el alta médica. El otro que no está en la convocatoria es el volante Giuliano Galoppo, quien no tiene muchos minutos después de padecer hace más de un mes de una distensión del músculo sartorio. Quien no jugará por el resto del curso es el atacante Agustín Roberto.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para nuestro debut en la #Libertadores 🆚 Universitario en Perú. 💪⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/okHmiTlWfD — River Plate (@RiverPlate) April 1, 2025

Las dudas ante Universitario

Además de los descartados, el ‘Muñeco’ consideró en la convocatoria a futbolistas que llegan con dudas tras dejar atrás algunas molestias. Facundo Colidio es considerado por el técnico como titular, pero no juega desde el 15 de marzo por un desgarro. El mediapunta fue exigido en el último ensayo antes de viajar este martes a Lima y la respuesta fue óptima, por lo que podría reaparecer frente a Universitario.

En el último partido de River por la Liga, ante Rosario (2-2) el sábado, Maximiliano Meza tuvo un golpe en la rodilla derecha que no le permitió terminar el encuentro, pero este no fue de gravedad. El extremo cuenta con chances de ser titular.

La lista de convocados de River para enfrentar a Universitario la integran 25 jugadores, sumando a Lucas Lavagnino como tercer arquero.