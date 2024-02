¡Intratable! Martín Cauteruccio puso el 1-1 de Sporting Cristal en El Alto por la Copa Libertadores [VIDEO]

Martín Cauteruccio, de penal, le dio el empate de Sporting Cristal ante Always Ready por la Copa Libertadores.

Sigue con racha. Martín Cauteruccio anotó el gol del empate de Sporting Cristal ante Always Ready por al encuentro de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Martín Cauteruccio pone el 1-1 para Sporting Cristal. | Fuente: ESPN

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Sporting Cristal vs. Always Ready: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Renato Solís; Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz; Jhilmar Lora, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Jesús Pretell, Nicolás Pasquini; Santiago González y Martín Cauteruccio.

Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Pablo Vaca, Marcelo Suárez, Luis Caicedo; José Carabalí, Adalid Terraza, Darlison Rodríguez; Domy Romero y Wesley.

Previa

Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO: se enfrentan este martes 20 de febrero por el encuentro de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y STAR+. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP, y seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.