Resultado tenístico: Sporting Cristal cayó goleado 6-1 ante Always Ready por la Copa Libertadores

Sin análisis. Sporting Cristal cayó 6-1 ante Always Ready por el encuentro de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores y está prácticamente eliminado del torneo.

El primer tiempo fue "algo" parejo. Sporting Cristal, en los primeros minutos, encontró algunos espacios por las bandas, pero la imprecisión en el pase final no les permitieron concretar. Esto fue muy bien aprovechado por el local, que empezó a adueñarse del medio campo, donde Martín Távara y Jesús Pretell pasaron desapercibidos.

Así, a los 14 minutos, Wesley da Silva recibió un pase desde tres cuartos de cancha y lanzó un remate cruzado que venció la estirada de Renato Solís. Pero, para la sorpresa de todo el estadio, Cristal consiguió el empate a poco de terminar el primer tiempo, tras un gol de Martín Cauteruccio.

El segundo tiempo fue completamente distinto. Always Ready salió a buscar el marcador desde el arranque. Dorny Romero aprovechó un desconcierto de la defensa central de Sporting Cristal y puso el 2-1 a los 48 minutos. La alegría para los bolivianos se siguió extendiendo. A los 54', Robson tomó el balón desde fuera del área y, de un fuerte zapatazo, colocó el 3-1. Cuatro minutos más tarde, Héctor Cuellar disparó desde fuera del área, chocó en un defensor y marcó el 4-1.

Tras esta avalancha de goles, Cristal realizó algunos cambios para buscar descontar. De hecho, pudo hacerlo en dos oportunidades por medio de Leandro Sosa, pero sus llegadas fueron bien controladas.

Esto generó la reacción del local. A los 78', Romero anotó el 5-1 de penal, y a los 89', Moisés Paniagua, de 16 años, de un contragolpe, anotó el 6-1 final. Al final del partido, Ignacio da Silva y Leonardo Díaz fueron expulsados.

El encuentro se vuelta se disputará en el Estadio Nacional el martes 27 de febrero.

Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO: se enfrentan este martes 20 de febrero por el encuentro de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de El Alto, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y STAR+. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP, y seguir las incidencias ONLINE por RPP.pe.

Sporting Cristal vs. Always Ready: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Renato Solís; Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Leonardo Díaz; Jhilmar Lora, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Jesús Pretell, Nicolás Pasquini; Santiago González y Martín Cauteruccio.

Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Pablo Vaca, Marcelo Suárez, Luis Caicedo; José Carabalí, Adalid Terraza, Darlison Rodríguez; Domy Romero y Wesley.

Sporting Cristal vs. Always Ready EN VIVO: transmisión minuto a minuto del partido

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El Cervecero afrontará el partido con el optimismo del dulce momento que su goleador, el uruguayo Martín Cauteruccio, quien anotó 10 tantos en el campeonato local en cuatro partidos.



El atacante de 36 años deslumbró a la afición del Cristal con sus goles y se espera que sea decisivo en la llave del torneo continental ante el equipo boliviano.



Los jugadores comandados por el técnico brasileño Enderson Moreira ocupan la segunda casilla con 10 puntos, luego de tres victorias y un empate.



El equipo celeste tiene también como referentes al atacante Joao Grimaldo y al defensor brasileño Ignácio Da Silva.



¿A qué hora empieza Sporting Cristal vs. Always Ready por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready se jugará a las 7:30 p.m. hora peruana. El horario en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

España: 01:30 a.m. (jueves 21 de febrero)

¿Cómo llega Always Ready al partido?

Los dirigidos Oscar Villegas buscarán dar el primer golpe en su estadio y ante su afición en un torneo internacional y conseguir la diferencia que les dé la tranquilidad en el partido de vuelta en Lima.



La expectativa está dirigida hacia el Estadio Municipal de El Alto, recién ajustado a las exigencias de la Conmebol, que por primera vez albergará un duelo internacional. Always Ready ya disputó partidos de la Copa Libertadores y Sudamericana, pero siempre en el estadio Hernando Siles, sin sentir el calor de su hinchada



Para esta temporada, el Millonario está formado por un grupo joven de jugadores, apuntalado por la experiencia del arquero venezolano Alaín Baroja, los ecuatorianos Luis Caicedo y José Carabalí, además del delantero brasileño Wesley da Silva.



También destaca el ariete dominicano Dorny Romero, quien después de los partidos de la Copa Libertadores deberá enrolarse en filas del Aktobe, de la primera división de Kazajistán.



Sporting Cristal vs. Always Ready: alineaciones posibles del partido por Copa Libertadores

Always Ready: Alaín Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuéllar; Julio Herrera, Adalid Terrazas, Robson Matheus, José Carabalí; Dorny Romero y Wesley.



Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Ignácio da Silva, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara o Jesús Pretell, Alejandro Hohberg, Santiago González; Yoshimar Yotún y Martín Cauteruccio.

¿Por dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Always Ready por Copa Libertadores vía TV?

El partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y Star+ en Perú y Sudamérica. RPP lo transmitirá EN DIRECTO por radio en los 89.7 FM, 730 AM y a través de AudioPlayer. En tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias ONLINE.