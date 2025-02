Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, bailó en el vestuario tras eliminar a Boca Juniors de la Libertadores [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima perdió por 2-1 en los 90 minutos de juego, pero eliminó a Boca Juniors al derrotarlo en la tanda de penales por 5-4, resultado que le permite al cuadro blanquiazul acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito se llevó el triunfo tras los penales anotados por Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira, mientras que el arquero Guillermo Viscarra le atajó su remate a Alan Velasco.

El festejo del plantel de Alianza se desató en la cancha de La Bombonera y se trasladó en el vestuario, en el cual el 'Pipo' Gorosito se convirtió en el protagonista al lucirse con un baile ante la presencia de sus dirigidos.

Hay que indicar que el exentrenador de River Plate fue el centro de las críticas de los hinchas xeneizes por indicar que tenía "miedo" sobre un posible arbitraje a favor en La Bombonera, la cual considera que no es un mito.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

El festejo de Alianza en los vestuarios. | Fuente: Alianza Lima

La palabra de Néstor Gorosito

“Estoy contento por el club, por los jugadores. Defendimos casi todo el partido. Ellos descontaron con el gol al principio. Empatamos, podríamos haber definido con la de Castillo. En el segundo tiempo jugaron mejor que nosotros, estuvimos muy atrás. Contento por la entrega, la lucha y el triunfo”, señaló Gorosito en conferencia.

Gorosito, además, recordó que en Argentina subestimaron a Alianza, que en la ida venció por 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

”Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, concluyó.