Fecha clave. Este miércoles, 17 de noviembre, se jugará la última fecha de la Fase 4 de la Copa Perú Excepcional 2021, pero no será una jornada más. No. Hoy conoceremos al primer finalista del torneo y a los equipos clasificados a los Play Off.

Credipccop San Cristóbal y Alfonso Ugarte comparten la punta de la tabla de posiciones de la Copa Perú 2021, y por esas casualidades de la vida, hoy estarán frente a frente cerrando la jornada en el estadio San Marcos. Ambos equipos tienen 12 puntos y lo único que los diferencia son los goles que han anotado.



La fecha 7 se abre con el duelo entre Estrella Azul y Unión San Martín de Pisco. El primero ya está eliminado. En cambio, el equipo de Pisco tiene opción de entrar al play off.

Fecha 7 de la Copa Perú

Unión San Martín vs Estrella Azul

Hora: 10:30 a.m.

Estadio: San Marcos

UD Parachique vs Los Caimanes

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: San Marcos

ADT vs Deportivo Maristas

Hora:3:30 p.m.

Estadio: San Marcos

Credicoop San Cristóbal vs Alfonso Ugarte

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: San Marcos

Tabla de posiciones de la Copa Perú 2021

Pos Equipos PJ PG PE PP GF GC DG Ptos 1 Cred. San Cristóbal 6 3 3 0 13 6 7 12 2 Alfonso Ugarte 6 3 3 0 13 7 6 12 3 ADT 6 3 2 1 14 8 6 11 4 Deportivo Maristas 6 2 3 1 10 9 1 9 5 Los Caimanes 6 1 4 1 5 7 -2 7 6 UD Parachique 6 1 2 3 10 14 -4 5 7 Unión San Martín 6 1 2 3 6 10 -4 5 8 Estrella Azul 6 0 1 5 2 14 -10 1





Copa Perú 2021: formato de competencia y ascensos

Para la Fase 4 se contará con ocho equipos y se jugará todos contra todos en una sede única (Lima). De los cuales clasificarán los cinco primeros y el que concluya en la cima irá directo a la final.

Por último, la quinta fase tendrá a cinco equipos. El primero espera en la final, mientras que los cuatro restantes irán a repechaje. Aquí se medirán el 2° vs 5° y el 3° vs 4 de la instancia anterior. Los vencedores van a un duelo más y el que gane obtiene el pase a la final.

El campeón de la Copa Perú participará en la Liga 1 del 2022, mientras que el subcampeón lo hará en la Liga 2.

Tabla de goleadores de la Copa Perú





