Copa Perú 2023: resultados y tabla de posiciones tras la fecha 5 de la etapa nacional

La Copa Perú 2023, el campeonato amateur que otorga cupos al fútbol profesional, se lleva a cabo de forma descentralizada desde febrero, mes en el que arrancó la etapa distrital.

Tras realizarse la etapa distrital, provincial y departamental, ahora se lleva a cabo la etapa nacional. Son 50 los equipos que arrancaron con los cruces zonales en seis fechas. Los primeros 32 de la tabla única de posiciones avanzarán a los dieciseisavos de final. Por ahora, van 11 que aseguraron su pase a los dieciseisavos.

Hasta el momento, se han disputado cinco jornadas de la fase 1 de la etapa nacional. Conoce aquí los resultados y cómo marcha la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Copa Perú 2023



Equipo PJ PG PE PP DG PTS

1 Miguel Grau 5 5 0 0 7 15 Clasificó 2 Porvenir 5 4 1 0 9 13 Clasificó 3 San Marcos 5 4 0 1 9 12 Clasificó 4 Sport Cáceres 5 4 0 1 5 12 Clasificó 5 Ecosem Pasco 5 3 2 0 8 11 Clasificó 6 Unión Tarapoto 5 3 2 0 5 11 Clasificó 7 Renovación 5 3 1 1 8 10 Clasificó 8 Dep. Huracán 5 3 1 1 6 10 Clasificó 9 Alianza Pisco 5 3 1 1 4 10 Clasificó 10 Agropecuaria 5 3 1 1 4 10 Clasificó 11 AJI 5 3 1 1 2 10 Clasificó 12 CD Diablos Rojos 5 3 0 2 6 9

13 Tacna Heroica 5 2 3 0 4 9

14 Deportivo Vianney 5 3 0 2 3 9

15 Nacional FBC 5 3 0 2 2 9

16 Juan Pablo II College 5 2 3 0 2 9

17 Maristas 5 3 0 2 1 9

18 Unión Santo Domingo 5 3 0 2 0 9

19 Atlético Nueva 5 3 0 2 -3 9

20 FBC Aurora 5 2 2 1 5 8

21 Tahuishco 5 2 2 1 4 8

22 Diablos Rojos 5 2 2 1 1 8

23 Ind. Huachog 5 2 1 2 -1 8

24 Castle 5 2 1 2 1 7

25 Olimpia 5 2 1 2 2 7

26 Star Ancash 5 2 1 2 0 7

27 Moquegua 5 2 1 2 0 7

28 Defensor Cubillas 5 2 1 2 -1 7

29 Juventud Palmeiras 5 2 1 2 -3 7

30 Tournavista 5 1 3 1 1 6

31 Ángeles 5 2 0 3 -1 6

32 VRAEM 5 2 0 3 -1 6

33 Cristo Rey 5 2 0 3 -4 6

34 Sociedad Tiro 28 5 1 2 2 1 5

35 Hijos del AyP 5 1 2 2 -1 5

36 Centro Estudiantil 5 1 2 2 -1 5

37 At. Hospital 5 1 2 2 -2 5

38 Inter Manatay 5 1 2 2 -2 5

39 Juventud 5 1 2 2 -2 5

40 Defensor Tacna 5 1 2 2 -5 5

41 Pedro del Castillo Ríos 5 1 1 3 -2 4

42 Porteña 5 1 1 3 -3 4

43 Deportivo Municipal Jazán 5 1 0 4 -5 3

44 Boca Junior 5 0 3 2 -6 3

45 FC Cajamarca 5 0 2 3 -7 2

46 Chanchamayo 5 0 2 3 -11 2

47 Challhuahuacho 5 0 0 5 -7 0

48 Lolo Fernández 5 0 0 5 -9 0

49 La Masía 5 0 0 5 -9 0

50 Alfonso Ugarte Chiclín 5 0 0 5 -14 0







Resultados de fecha 5 - Etapa Nacional

Atl. Juv. Inclán 1-0 Municipal de Challhuahuacho Unión Ángeles Vizcachani 6-1 Real Atlético Nueva FC La Masía 0-5 CD Diablos Rojos Sport Cáceres 3-1 Lolo Fernández EGB Tacna Heróica 0-0 FBC Aurora Ecosem Pasco 6-0 Atlético Chanchamayo ADA 2-0 Juventud La Joya AD Tahuishco 0-0 Pedro del Castillo Ríos Atlético Hospital FC 0-0 Municipal de Tournavista CESA 0-0 Diablos Rojos (Huancavelica) Independiente Huachog 1-1 Star Áncash FC Miguel Grau 2-0 Defensor Cubillas FC San Marcos 5-0 Alfonso Ugarte de Chiclin Nacional FBC 1-0 UCV Moquegua Inter FC 1-2 Castle FC Deportivo Huracán 1-0 Sociedad de Tiro 28 Olimpia FC 3-1 Municipal de Jazán Renovación Pacífico 3-0 Academia Cristo Rey Unión Santo Domingo 1-3 Nuevo Unión Tarapoto Deportivo Vianney 2-0 VRAEM FC Hijos del Altiplano 3-4 Defensor Tacna Defensor Porvenir 4-1 FC Cajamarca Juan Pablo II College 2-2 Boca Junior La Choza Alianza Pisco 1-0 Juventud Palmeiras Calidad Porteña 0-1 Deportivo Maristas





Cronograma de la Copa Perú 2023

Etapa distrital: 1era semana de febrero - 4ta semana de abril

Estapa provincial: 1era semana de mayo - 4ta semana de junio

Etapa departamental: 1era semana de julio - 4ta semana de agosto

Etapa nacional: 1era semana de septiembre - 2da semana de diciembre

¿Cómo se define la Copa Perú?

Cruces zonales (fase 1)

50 equipos disputan seis partidos, enfrentando a tres rivales (definidos por cercanía geográfica) en partidos de ida y vuelta, intercalados. Al finalizar las seis fechas, lo 32 primeros de la tabla única de posiciones avanzarán a la siguiente etapa. Los 18 eliminados retornan a su liga distrital.

Dieciseisavos de final (fase 2)

Se enfrentan los mejores 32 de la fase 1. Los que se hayan ubicado entre los puestos 1 y 16, elegirán localía para primer o segundo partido. Las llaves se formarán teniendo en cuenta el siguiente criterio: clasificado 1 vs. clasificado 32, clasificado 2 vs. clasificado 31, etc. Los ganadores de las llaves clasifican a octavos. Los 16 eliminados retornan a su liga distrital.

Octavos de final (fase 3)

Clasificarán los 16 ganadores de la etapa anterior. Al igual que en dieciseisavos, los mejores ubicados en la tabla única de posiciones tendrán la potestad de elegir localía. Emparejamiento: Ganador llave 1 vs. Ganador llave 16, y así sucesivamente. Los ocho ganadores avanzan a cuartos. Los eliminados podrán participar en la liga provincial de la siguiente edición.

Cuartos de final (fase 4)

Al igual que en las fases previas, los mejores ubicados en la tabla única de posiciones podrán elegir la localía. Orden de los partidos: Ganador A vs. Ganador H, y así sucesivamente. Los eliminados podrán participar en la liga departamental de la siguiente edición.

Semifinal (fase 5)

Al igual que en las fases previas, los mejores ubicados en la tabla única de posiciones podrán elegir la localía. Orden de los partidos: Ganador 1 vs. Ganador 2 y Ganador 3 vs. Ganador 4.

Final (fase 6)

Los dos equipos ganadores de lass semifinles se enfrrentafrán en partido único, en cancha neutral, para determinar al campeón.

El campeón, subcampeón, tercero y cuarto de la etapa nacional ascenderán a la Liga 2 2024.





