Jerarquía en todas las líneas: el 1x1 del empate de Alianza Lima ante Gremio que lo puso en octavos de la Copa Sudamericana

Hay temporadas que nunca se olvidan, y la que está viviendo Alianza Lima, a nivel internacional, es para ponerla en un cuadro y hacerle un altar. El cuadro de 'Pipo' Gorosito eliminó a Gremio en Porto Alegre, tras empatar 1-1, y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana. Y sí, ahora el hincha puede darse el lujo de soñar, por qué no, con una final.

El resultado se basó en un aspecto fundamental: la jerarquía. Guillermo Viscarra demostró por qué arquero de selección. Carlos Zambrano puso en la cancha los años de experiencia en Europa. Sergio Peña demostró por qué es el '10' de la Selección Peruana. Y Hernán Barcos y Paolo Guerrero mostraron que, pese a los años, son significativos en Alianza Lima.

A continuación, el 1x1 de Alianza Lima ante Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El 1x1 de Alianza Lima en el empate ante Gremio

Guillermo Viscarra: el arquero boliviano tuvo una actuación excepcional. Cuando fue requerido, respondió con solvencia. Evitó el empate en un mano a mano dentro del área.

Guillermo Enrique: el lateral estuvo muy atento en la marca. Y si bien no pisó mucho el área contraria, su labor defensiva fue impecable.

Carlos Zambrano: el central estuvo seguro por arriba y por abajo. Lo tuvo a mal traer a Martin Braithwaite. La única vez que fue superado por el danés, vio la segunda amarilla y salió expulsado.

Renzo Garcés: empezó muy flojo. De hecho, fue sancionado con tarjeta amarilla antes de los cinco minutos, pero manejó muy bien la amonestación.

Miguel Trauco: el lateral izquierdo, sobre todo en el primer tiempo, sufrió mucho en defensa. Ya en el segundo tiempo retrocedió más y se mostró más seguro.

Sergio Peña: el volante fue el mejor del partido. Pisó el balón y le dio tranquilidad en salida a Alianza Lima. Se juntó muy bien con la línea ofensiva.

Erick Noriega: el volante central estuvo solvente. Marcó, y le dio estabilidad y solvencia a la línea defensiva.

Fernando Gaibor: tuvo un partido extraordinario. Ayudó en la marca y se juntó con Sergio Peña para darle salida al equipo. Fue fundamental en el gol del empate de Hernán Barcos.

Eryc Noriega: el ecuatoriano no tuvo un partido brillante. A diferencia el encuentro de ida, no tuvo espacios, por lo que no pudo llegar con peligro al arco de Tiago Volpi.

Kevin Quevedo: al igual que Noriega, no estuvo fino en el ataque, pero sí estuvo atento en la marca.

Paolo Guerrero: tuvo un muy bien encuentro. Presionó a los defensores y, cuando bajaba para buscar la pelota, la soltó de manera precisa.