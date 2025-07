Alianza Lima vs Gremio EN VIVO: se enfrentan en Porto Alegre por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza vs Gremio EN VIVO: se enfrentan este miércoles 23 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el Arena do Gremio, de la ciudad de Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+ (estándar y premium). También lo podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Gremio vs Alianza Lima: altas y bajas a la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana 2025



Gremio no contará para el partido con Alianza Lima con Miguel Monsalve, Joao Pedro, Gustavo Cuellar y Rodrigo Ely. El cuadro peruano, en tanto, no tendrá entre sus filas a Pablo Ceppelini y Alan Cantero.

¿Cuándo y dónde juegan Gremio vs Alianza Lima en vivo por los playoffs de Copa Sudamericana 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Gremio se disputará este miércoles 23 de julio en el estadio Arena Do Gremio (Porto Alegre). El recinto tiene una capacidad para 55 396 espectadores.

¿A qué hora juegan Gremio vs Alianza Lima en vivo por los playoffs de Copa Sudamericana 2025?



En Perú , el partido Gremio vs Alianza Lima comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Gremio vs Alianza Lima en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Gremio se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney+. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Gremio vs Alianza Lima: alineaciones posibles



Gremio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Walter Kannemann, Marlon; Alex Santana, Dodi, Alysson, Edenilson; Cristian Olivera y Martin Braithwaite.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero