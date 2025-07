Quería más goles: Gaspar Gentile, inconforme con el resultado a pesar del triunfo de Alianza Lima ante Gremio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima venció por 2-0 ante Gremio por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Esta actuación es considerada por mucho como la mejor del cuadro blanquiazul en lo que va del año. Sin embargo, Gaspar Gentile no quedó conforme con el resultado.

Gentile se estrenó con gol en Alianza, pese que recién se encontraba dos minutos en la cancha del estadio Alejandro Villanueva. Su tanto abrió el camino del triunfo del equipo dirigido por el argentino Néstor Gorosito.

“Muy contento, muy feliz. Estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas que me toque debutar y me tocó. Por suerte me tocó entrar, ayudar al equipo con un gol. Una lástima que no pudimos terminar con un gol más porque tuvimos muchas chances”, comentó el futbolista de 30 años.

A su vez, habló de la seguidilla de partidos de Alianza. “Tenemos que estar fuertes, unidos porque creo que ahora a cualquiera le pude tocar, hay muchos partidos juntos. Hoy día dimos un pasito, falta un montón. Mañana tenemos que preparar el partido que nos toca contra Cusco”, agregó.

Gentile no se confía de Gremio

Además, el exjugador de Cienciano de Cusco aseguró que se encuentra en el proceso de adaptación en Alianza. “Uno se va adaptando poco a poco. Son pocos días los que estoy acá, pero trato de adaptarme lo más rápido posible. Son todos buenos jugadores”, expresó.

A pesar del 2-0, Gentile cree que en Alianza Lima no deben caer en triunfalismo. “Creo que dimos un pasito, pero falta un montón. Falta lo más difícil”, finalizó.