Ángel Comizzo aún confía en clasificación de Atlético Grau: "Mientras tengamos la posibilidad matemática, no dejaremos de luchar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cree en la remontada. Ángel Comizzo, técnico de Atlético Grau, aseguró que aún mantiene las chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, el técnico argentino indicó que, mientras matemáticamente se pueda, su equipo luchará para seguir en el torneo continental. Además, aseguró que sus jugadores han demostrado compromiso y afirmó que el rival nunca los superó.

"Al dejar puntos en casa es evidente que nos retrasamos un poco con respecto a la posición en la tabla. De igual manera, nada está dicho. El equipo va a seguir jugando con esa mentalidad de poder tener una chance. Mientras tengamos la posibilidad matemática, no dejaremos de luchar", indicó Comizzo.

"El equipo ha demostrado un gran compromiso, siempre recalco el orgullo que siento al dirigir a este grupo, nunca me dejan a pie. Tuvimos algunos desacoples propios del juego y del rival, se encontraron con un gol donde nosotros teníamos superioridad numérica, un remate bien ejecutado que vence al 'Pato' (Álvarez) pero el rival nunca nos superó en el juego", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ángel Comizzo y cómo vio el partido ante Sportivo Luqueño



Por otro lado, al ser consultado sobre cómo vio el encuentro con Luqueño, afirmó que su equipo tiene una idea de juego y que, a pesar de los resultados, es el camino que se ha elegido para jugar fútbol.

"Desde el punto de vista futbolístico, mi equipo levantó un partido difícil no solo desde lo anímico, sino que lo levantó con argumentos futbolísticos. Este equipo tiene una idea de juego que no la traiciona, que no tira pelotazos, que intenta jugar de una manera determinada", manifestó.

"Este equipo fue paciente, lo movió al rival por todos lados. Me voy conforme por cómo juega el equipo, sabemos que podemos tener altibajos, a veces enfrentamos a rivales muy difíciles, pero este es el camino que hemos elegido" agregó.