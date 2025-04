"No es lo que queríamos, pero es un punto que suma", la reflexión de Neri Bandiera tras el empate ante Luqueño por Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguirán peleando. Atlético Grau logró un agónico empate ante Sprotivo Luqueño por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Una de las principales figuras del partido fue Neri Bandiera, quien anotó el 2-2 final de un espectacular taco. Tras el partido, el futbolista argentino indicó que esperaban obtener una victoria, pero el punto es rescatable por cómo se dio el cotejo.

"No es lo que queríamos. Queríamos ganar para seguir en la pelea. Pero, por cómo se dio el partido, las condiciones de cómo se logró el empate al final, es un punto que suma. Vamos a seguir luchando mientras haya posibilidades. Obviamente, queríamos ganar, pero al final sirve", indicó en un primer momento.

"Es una marca de este equipo: luchar hasta el final. Incluso, el partido nos encontró 2-0 abajo, de la nada, cuando estábamos controlando el partido. Pero, empujamos, llegamos al empate que, por lo menos, nos sirve para final", complementó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Neri Bandiera rompe su racha de partidos sin marcar

Luego, al ser consultado sobre el gol del empate, dijo que en los últimos partidos se le venía negando el gol, pero "por suerte" se le pudo dar ante Sportivo Luqueño.

"Se me venía negando. Había agarrado una anteriormente, estaba un poco fastidioso por eso. Por suerte me quedó una más, que la última para empatar. Una recuperación en presión alta del equipo. Me dieron una buena asistencia y pude definir de taco", finalizó.

📽️ Juan Garro and Neri Bandiera help #AtleticoGrau snatch a point at home! ⚽️🟡🔴 pic.twitter.com/9UcINWGDHf — CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) April 24, 2025