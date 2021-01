Braian Romero fue elegido el MVP de la final de la Copa Sudamericana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

Si algún guionista de Hollywood pretende hacer una película en el corto plazo, la historia de la figura de Defensa y Justicia, Braian Romero, quedará a disposición. Y es que pasó de una artritis reumatoidea y un diagnóstico de no poder volver a jugar al fútbol en 2012 a esta consagración como campeón y goleador en la Copa Sudamericana nueve años después.

Diez goles en nueve partidos marcan las frías estadísticas de un delantero como Braian Romero que hizo ilusionar a este club de 85 años de existencia con la posibilidad de conquistar su primer título... y a nivel internacional.

Y este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Romero contribuyó para hacerlo realidad. "El fútbol es mi vida. Ayudame a volver a jugar", fueron las palabras que le dijo a su novia en aquel lejano 2012 cuando tuvo que recibir hasta morfina por los dolores que sentía que lo obligaron además a tomar un corticoide por semana y tres pastillas más.

Fue un año de lucha y mucho esfuerzo para volver a jugar y nueve años después la vida lo premia siendo el abanderado del gol de un campeón continental como Defensa y Justicia en esta Sudamericana.



Con lágrimas besó la copa y la acarició como aquella vez que volvió a jugar tras aquella experiencia que también lo hizo llorar de impotencia muchas noches en el encuentro con su almohada.



Luego de un frustrado paso por Independiente y haber quedado libre en plena pandemia del coronaviurs, Hernán Crespo confió en sus cualidades para ser el goleador de su Defensa y Justicia.



"Es lo que un jugador sueña desde chico. Salir campeón de una copa internacional y disfrutar del momento porque me costó mucho llegar acá, me sacrifiqué mucho como todos", fueron las primeras palabras de Braian Romero luego de consumar el triunfo ante Lanús donde, además, convirtió el segundo tanto.



Si bien no hay una definición sobre el futuro a largo plazo del goleador, la intención de Defensa y Justicia, ya con su plaza garantizada para la Copa Libertadores 2021, es extender el contrato, que vence en junio y que requeriría el pago de un millón de dólares por el 50%, o de dos millones por el 100% de la ficha.



Parece que en esta Copa Sudamericana además de cotizar su valoración de mercado también hizo valer aquel esfuerzo de 2012 cuando no se entregó y siguió luchando, ese que lo llevó hoy a ser el goleador del campeón del certamen continental. (EFE)