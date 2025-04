Christian Cueva sobre las críticas por no jugar: "No me pueden cuestionar cuando no tenía oportunidades"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva habló con la prensa en el aeropuerto de Cusco tras confirmarse que integra el plantel de Cienciano, que viaja a Chile para el enfrentamiento ante Deportes Iquique, por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.

"Contento por regresar. Son decisiones que toma el cuerpo técnico. Hoy gracias a Dios regresando con un cuerpo técnico nuevo que verdad conozco mucho", señaló el mediocampista de 33 años, que no era tomado en cuenta con el exentrenador Cristian Diaz.

"Simplemente fueron decisiones, seguramente el anterior técnico no me quiso en las últimas fechas y yo me estaba preparando", agregó.

Cuando se le consultó sobre las críticas que sufrió por no jugar, Cueva sostuvo que "no se puede cuestionar cuando alguien no tiene las oportunidades que se necesitan, eso es muy difícil de hablarlo. También entiendo a la gente y a la prensa que tiene esa opinión. Ahora yo me estoy preparando y espero tener minutos", apuntó.

Mensaje de Cueva a Carlos Desio

Cueva destacó la trayectoria de Desio, quien se empezó como asistente técnico de Jorge Sampaoli y que inició su carrera como entrenador en Perú. Precisamente ya trabajó con él en el Santos de Brasil.

"Yo a Carlos lo conozco hace muchos años. Tenemos una amistad respetuosa con todo el tema que pasamos en Santos. Después tenerlo aquí como entrenador me va a ayudar mucho, porque él te exige en todo sentido, tanto en lo físico como en lo futbolístico, que da la confianza a todos. Vamos a estar bien, compitiendo sanamente con los compañeros", sostuvo.

En relación a su ilusión por destacar con Cienciano, dijo que "estoy con toda la ilusión como todos mis compañeros y como todo hincha de Cienciano que se dé un resultado positivo. En lo personal muy contento porque me estuve preparando estos días que he tenido entrenamientos con Carlos (Desio)".

Finalmente, envió un mensaje a los hinchas de Cienciano. "Mi llegada siempre ha sido una buena acogida del público y sinceramente he venido aquí para grandes cosas como un club grande que es Cienciano y realmente no se nos están dando las cosas a nivel personal y grupal, pero tengo la ilusión que estro comienza ahora".