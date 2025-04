¿Christian Cueva ya no está en los planes de Cienciano? La respuesta del técnico del 'Papá'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cienciano, sin Christian Cueva, empató a dos con Caracas FC en territorio venezolano por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

Para el cotejo en suelo llanero, Christian Cueva no estuvo en la lista final (no viajó) del entrenador de Cienciano, Cristian Díaz. Es más, tampoco fue parte de la nómina contra Atlético Grau en la Liga1 Te Apuesto y por ello fue preguntado el DT en conferencia de prensa.

"Hablo solamente de fútbol, del equipo. De los que estamos", fue lo que sostuvo de manera escueta el técnico de Cienciano tras la igualdad a domicilio contra Caracas.

La actualidad de Cienciano

También se le consultó sobre el tanto al minuto final que sufrió contra el elenco venezolano, que tuvo un expulsado en el segundo tiempo.

"En el final, con ímpetu, el rival nos empezó a lanzar sobre el área. Nos replegamos, así sucedió y creo que si hubiese pasado al revés se daba exactamente lo mismo más allá de tener un hombre de más. Las segundas pelotas se tornaban trascendentes", agregó el estratega argentino.

Hay que tener en cuenta que Cienciano empezó perdiendo el partido contra Caracas con un gol de Luciano Reinoso a los 8 minutos del primer tiempo.

Luego, el delantero ecuatoriano Carlos Garcés le dio vuelta al marcador con un doblete a los 41' y 66'. Ignacio Barrios lo empató en el 90'+2.

El momento de Christian Cueva en Cienciano

Christian Cueva, de momento, no suma minutos en lo que va de la fase de grupos de la Sudamericana. Además de no ser parte de la lista contra Caracas, fue suplente y no ingresó frente al Atlético Mineiro.

En tanto, en lo que respecto a la tempora 2025 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto, el popular 'Aladino' tiene 183 minutos durante cinco cotejos.

