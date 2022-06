Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana 2022 | Fuente: Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este jueves el cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana 2022. El torneo de clubes de segundo mayor importancia en el continente se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en Argentina.

“¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL Sudamericana se disputará en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Argentina. La definición será el sábado 1° de octubre”, anunció la institución a través de sus redes sociales.

La final de la Copa Sudamericana 2022 se iba a disputar en la misma fecha que confirmó Conmebol; no obstante, esta se llevaría a cabo en el estadio Mané Garrincha en Brasilia, Brasil.

El cambio fue solicitado por la Confederación Brasileña de Fútbol, atendiendo a que las elecciones generales de ese país se realizarán el día 2 de octubre.

Frente a esta situación, el Consejo de Conmebol evaluó varias sedes y se decantó por el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el cual ya fue sede de la final de la Copa Sudamericana en la edición 2020, cuando Defensa y Justicia derrotó 3-0 a Lanús en una definición puramente argentina.

Copa Sudamericana: se vienen los partidos de octavos de final

Con la sede definida para la final de la Copa Sudamericana 2022 por parte de Conmebol, la próxima semana comenzarán a jugarse los partidos de ida de la instancia de octavos, en el que Melgar es el único representante peruano en competiciones internacionales.

Melgar arrancará la etapa visitando el miércoles 29 al Deportivo Cali en Colombia, mientras que también se medirán en esa fecha The Strongest vs. Ceará y Deportivo Táchira vs. Santos. Un día antes harán lo propio Nacional vs. Unión y Colo Colo ante Internacional SC. El jueves 30 chocarán Independiente del Valle con Lanús, Olimpia ante Atlético Goianiense y Universidad Católica contra Sao Paulo. Los partidos de vuelta de octavos se disputarán en la semana siguiente.





