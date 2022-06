Así se jugarán los duelos de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. | Fuente: @ColoColo/@Tolima/@FBCMelgar/EFE

Vuelve la acción a la Copa Sudamerciana 2022, que desde este martes 28 hasta el jueves 30 de junio afrontará los partidos de ida de los octavos de final. En este tramo, los 16 equipos participantes intentarán dar el primer golpe sobre su rival de turno y llegar con una ligera ventaja en el marcador al duelo de vuelta.

La etapa de ida de los octavos de final, la cual solo los ocho mejores accederán a la siguiente ronda eliminatoria del segundo torneo más importante a nivel de clubes del continente, se abrirá con dos compromisos, que se llevarán a cabo este martes. Uno de los primeros choques será el Nacional vs. Unión.

Ese mismo día, Colo Colo e Internacional se verán las caras y protagonizarán en el Monumental David Arellano uno de los cotejos más atractivos que ofrecerá esta jornada. El 'Cacique', equipo donde milita el internacional con la Selección Peruana, Gabriel Costa, tratará de local cosechar una victoria ante el conjunto de Porto Alegre y así cerrar la serie con una mayor tranquilidad en el choque de la revancha, que se jugará en Brasil.



La nueva edición de la Copa Sudamericana, que cuenta como vigente campéon al Athletico Paranaense, seguirá su marcha el miércoles 29 de junio. Ese día, se desarrollarán tres partidos más, siendo uno de ellos el encuentro que disputará el cuadro peruano Melgar frente a Deportivo Cali.



En dicho enfrentamiento, que tendrá como escenario el estadio Deportivo Cali, los dirigidos por Néstor Lorenzo, que en el torneo local dependen de sí mismo para salir campeones del Apertura de la Liga 1, confían en obtener un resultado positivo en su visita a territorio colombiano y dar un paso importante en la llave de eliminación.

No obstante, el cierre de la ida de los octavos de final tendrá tres encuentros de fondo. La pugna entre Independiente del Valle vs. Lanús, además del U. Católica de Chile ante Sao Paulo, uno de los elencos favoritos en alzar el presiado galardón de la Sudamericana y por último pero no menos importante, el Olimpia frente Atlético Goianiense.



📆🏆 ¡Mañana vuelve la CONMEBOL #Sudamericana!



🎉 Esta es la agenda de los octavos de final.#LaGranConquista pic.twitter.com/oXvIbvQoqO — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 27, 2022

Copa Sudamericana 2022: programación partidos de ida de octavos de final



Martes, 28 de junio

Nacional vs. Unión



Hora:5.15 p.m.

Canal: ESPN



Colo Colo vs. Internacional



Hora: 7:30 p.m.



Canal: ESPN





Miércoles, 29 de junio



The Strongest vs. Ceará

Hora: 5:15 p.m.

Canal:DirecTV Sports



Deportivo Táchira vs. Santos

Hora:7:30 p.m.

Canal:DirecTV Sports



Deportivo Cali vs. Melgar



Hora:7:30 p.m.

Canal:DirecTV Sports





Jueves, 30 de junio

Independiente Del Valle vs. Lanús



Hora:5:15 p.m.

Canal: DirecTV Sports y ESPN



U. Católica vs. Sao Paulo



Hora:7:30 p.m.

Canal: DirecTV Sports



Olimpia vs. Atlético Goianiense



Hora:7:30 p.m.

Canal:ESPN





*Horario Peruano





