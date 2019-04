Copa Sudamericana: Argentinos Juniors recibe a Estudiantes de Mérida

Argentinos Juniors recibirá a Estudiantes de Mérida por la primera fecha de la Copa Sudamericana 2019. | Fuente: Argentinos Juniors.

Este jueves Argentinos Juniors recibirá esta tarde al conjunto de Estudiantes de Mérida en el estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha de la Copa Sudamericana 2019, donde ambos conjuntos buscarán sumar de a tres en su debut en el torneo.

Podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports a las 17:15 (hora peruana), 18:15 (hora venezolana) y 19:15 (hora argentina). Además, síguelo MINUTO A MINUTO por la web de RPP.

¿Cómo llegan?

El cuadro dirigido por Diego Omar Dabove vio este fin de semana como se cortaba su gran racha de resultados, que lo tenía sin perder un partido desde el pasado 11 de febrero, al caer por 0-2 ante Rosario Central en la penúltima jornada de la Superliga Argentina.



A pesar de la derrota, el cuadro de "El Bicho" ya había alcanzado su objetivo en la competición local: conseguir la permanencia en la Primera División, por lo que la única fecha que falta por disputar, más allá de contar para la tabla de promedios, no será una distracción mayor para que el equipo argentino pueda centrarse en el choque de esta tarde.



"Esta derrota no golpea en nada. Duele y da bronca, pero estamos bien. Mañana vamos a trabajar para preparar el partido del jueves", sostuvo Dabove tras el partido contra Rosario Central.



"En principio no creo que haya grandes variantes para el partido del jueves que no sean por lesiones o molestias. Lo iremos viendo con la planificación", añadió Dabove.

Por su parte, el cuadro venezolano viene ganando sus ùltimos dos encuentros en La Liga venezolana, llegando al séptimo lugar de la tabla de posiciones que va en su décima jornada. El 'rojiblanco' quedó a seis puntos del líder, Carabobo.



El Estudiantes de Mérida disputó la Copa Sudamericana por primera vez el año pasado pero fue eliminado por el Deportes Temuco chileno en la primera fase. En cambio, jugó seis veces en la Copa Libertadores.



El partido de vuelta será en el Estadio Metropolitano de Mérida el jueves 2 de mayo. (EFE).