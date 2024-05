Con Bryan Reyna: ¿Dónde ver Internacional vs Belgrano en vivo y en directo por Copa Sudamericana 2024

Belgrano vs. Internacional EN VIVO: se enfrentan este martes 28 de mayo por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en el Estadio Arena Baruerí de la ciudad de Baruerí, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 3 y STAR+. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe. El delantero peruano Bryan Reyna también fue convocado para el cotejo.

¿Cómo llegan Internacional y Belgrano a la fecha final del grupo D de Copa Sudamericana 2024?

Internacional, sin jugar hace un mes por las graves inundaciones del sur de Brasil, alineará el martes por primera vez juntos al ecuatoriano Enner Valencia y al colombiano Rafael Santos Borré, en un partido en el que intentará impedirle la clasificación al Belgrano.



El conjunto de Porto Alegre, que recibirá al argentino en el prestado estadio Baruerí del estado de Sao Paulo, debido a que el Beira-Rio continúa inundado, está obligado a vencer para continuar con posibilidades de terminar como líder del Grupo C de la Sudamericana y de avanzar directamente a octavos de final.



Los argentinos lideran el Grupo con 9 puntos y cuatro unidades de ventaja, tanto sobre el Delfín como Inter, por lo que, de vencer el martes a domicilio, garantizarán el primer lugar en la clasificación y el boleto para octavos.



Inter, para acabar como líder, necesita vencer el partido del martes y cualquiera de los otros dos que tiene pendientes y que fueron aplazados por las inundaciones: el 4 de junio visitará al Tomayapo y el 8 de junio en Delfín.



Pese a que Eduardo Coudet aún no anunció la alineación titular, la dirección del Inter se anticipó y, en un aviso para invitar a los hinchas a viajar a Baruerí y apoyar al equipo, anunció que Borré y Valencia serán titulares y que compondrán un trío ofensivo al lado de Allan Patrick.



Por el contrario, Belgrano aún no podrá contar el martes con dos de sus principales titulares, el goleador Franco Jara, y Nicolás Mariano, que se recuperan de lesiones.



Para acompañar en la delantera al peruano Bryan Reyna, fichado este año y que ya se ha convertido en la principal arma ofensiva del equipo, el técnico Juan Cruz Real tendrá que volver a contar con Pablo Chavarría.



Reyna, convocado para disputar la Copa América con la selección peruana, fue el autor de los dos goles con los que el Belgrano se impuso el viernes por 2-1 al Central Córdoba por el campeonato argentino.

¿Cuándo y dónde Internacional vs Belgrano en vivo por Copa Sudamericana 2024?

El partido por la fecha 6 del Grupo C de la Copa Sudamericana, entre Internacional vs. Belgrano, se llevará a cabo el martes 28 de mayo, en el Arena Baruerí de la ciudad de Baruerí.



¿A qué hora juegan Internacional vs Belgrano en vivo en Sudamérica?

En Perú, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 7:30 p.m.

En Colombia, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 7:30 p.m.



En Bolivia, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Internacional vs Belgrano comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver transmisión del duelo Internacional vs Belgrano en vivo y en directo?

El partido entre Internacional vs Belgrano será transmitido EN DIRECTO de manera exclusiva por ESPN 3 y STAR+. El minuto a minuto del partido lo tendrás por RPP.pe.

Internacional vs Belgrano: alineaciones posibles



Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado (o Fernando), Renê; Thiago Maia (o Fernando), Charles Aránguiz, Alan Patrick, Mauricio; Rafael Santos Borré y Enner Valencia.



Belgrano: Nahuel Losada; Mariano Troilo (o Matías Moreno), Alejandro Rébola, Agustín Baldi; Juan Barinaga, Esteban Rolon, Geronimo Heredia (o Juan Velázquez), Facundo Quignon, Matías Marín; Bryan Reyna y Pablo Chavarría.

📸 Colorado enfrenta o Belgrano-ARG na Arena Barueri.



🔗 Saiba mais: https://t.co/SFDYD6rj4F pic.twitter.com/zD6DITYG0T — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 27, 2024

