Celta de Vigo sobre renovación de Renato Tapia: "Buscar su permanencia sería volver a comprarlo"

Cada vez más lejos. Marco Garcés, director de Fútbol de Celta, confirmó que el contrato del volante Renato Tapia expiró.

En conferencia de prensa, el mexicano informó que las conversaciones están detenidas y que tiene entendido que el peruano tiene ofertas, por lo que esperará cómo evoluciona el mercado.

"El contrato ha transcurrido. Terminó el contrato. Buscar su permanencia en el club implicaría, prácticamente, volver a comprarlo, por lo que las pláticas están detenidas. Sabemos que tiene algunas ofertas. Nosotros necesitaríamos ver cómo evoluciona el mercado para poder hacer una oferta, pero son conversaciones que hemos venido teniendo durante el año y en estos momentos se encuentran en pausa", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que el club está "dispuesto" a comprometerse de manera importante con jugadores que "están dispuestos a comprometerse con nosotros".

Esto generó que los periodistas preguntaran que si los que se iban no estaban comprometidos, a lo que Garcés respondió: "No, no creo que sea eso. Yo creo que, de repente, las terceras partes, los representantes, pueden intentar o buscar cobrar por encima de los valores del mercado".

Renato Tapia: ¿mensaje de despedida?

El volante peruano, luego del encuentro ante Valencia por la última fecha de LaLiga, se dirigió a los hinchas del Celta. En su discurso, dijo sentirse muy contento por haber vestido los colores celestes y agradeció a los hinchas por su apoyo.

"Muchísimas gracias por todos estos años. No es una despedida, pero no sé lo que va a pasar y quiero decir que estoy muy contento de haber representado este club, de haberme roto y dejar toda la piel", indicó el seleccionado peruano.

Tras ello, el técnico Claudio Giráldez indicó que las palabras de Tapia no le parecieron una despedida y que aún queda tiempo para tomar una decisión.

“El verano es largo y hay muchas situaciones personales para valorar, pero no tengo la sensación de que haya sido una despedida de nadie”, aseguró.

