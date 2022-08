Diego Carranza | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Este miércoles FBC Melgar se mide ante Independiente del Valle por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y, por su parte, Diego 'Pipa' Carranza conversó en exclusiva con RPP Noticias sobre la actualidad de ambos equipos en la previa de este importante encuentro.

"Sigo mucho el fútbol peruano, tenemos compañeros que siguen en actividad. Sé de la campaña de Melgar, la estuve siguiendo también en Copa Sudamericana y lo noto muy sólido, con una manera de jugar ya definida. Quizá cambió un poco a lo que era con Néstor Lorenzo, ahora me parece que es un poco más directo y está muy sólido de la defensa", indicó 'Pipa' Carranza en diálogo con RPP Noticias.

Sobre la llave, Carranza agregó: "En ataque tiene jugadores que marcan la diferencia y se van a enfrentar a un rival que ya conoce de estas llaves, que ha sido campeón, viene haciendo muy bien las cosas. Es una llave dura, pero Melgar tiene chances".

En tanto a Carlos Cáceda, arquero del cuadro rojinegro, Carranza agregó: "El momento de Carlos Cáceda es muy bueno, ha venido de menos a más y, en el último partido más allá de los penales tuvo una actuación muy buena. Viene destacando en el torneo local también y viene demostrando que es uno de los mejores arqueros del medio peruano".

¿Selección Peruana jugará en altura?

Por otro lado, 'Pipa' Carranza se refirió a la posibilidad de que Juan Reynoso decida jugar algunos partidos de Eliminatorias en ciudades de altura: "Yo creo que si uno tiene gran parte de su plantel de futbolistas militando en altura, puede ser favorable. De lo contrario, si no hay tiempo de adaptación, no es para nada sencillo. Los futbolistas, cuando no están acostumbrados, les cuesta".