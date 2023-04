Jorge Fossati no ha perdido ningún partido desde que es técnico de Universitario de Deportes. | Fuente: Composición RPP

Universitario de Deportes debutará en la Copa Sudamericana este miércoles ante Gimnasia y aunque hay gran ilusión por parte de los hinchas merengues Jorge Fossati le puso paños fríos a este partido, aunque sí recalcó que es uno de los juegos más importantes del año.

"No he prometido resultados porque no me gusta vender humo, pero lo vamos a jugar como lo que es, uno de los partidos más importantes del año. Por el momento no se va a priorizar ninguna de las dos competencias. Vamos a utilizar al que mejor esté", señaló el estratega en conferencia de prensa.



Universitario está pasando por un gran momento de la temporada, pues no conoce la derrota desde hace 6 partidos. Eso coincide con la llegada de Jorge Fossati, quien ha logrado que el conjunto merengue se encuentre en los primeros lugares de la tabla y esté mostrando un gran juego.

La Copa Sudamericana, el gran sueño de Universitario

Universitario viene de rescatar un punto en Cusco ante Deportivo Garcilaso y ahora viajará a Argentina para afrontar su partido debut en la Copa Sudamericana.

El equipo de Jorge Fossati no podrá contar en El Bosque con Alex Valera porque el delantero todavía arrastra una fecha de suspensión en los torneos Conmebol. Emanuel Herrera y Luis Urruti continuarán liderando la dupla ofensiva crema.