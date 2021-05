Orzan fue expulsado por doble amonestación. | Fuente: Directv Sports

Melgar vs. Paranaense se encontraron este miércoles 19 de mayo en Brasil, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo rojinegro no la pasó bien. Y no solo por el 1-0 de Renato Kayzer, a los 42' del primer tiempo, sino además porque tuvo que jugar más de la mitad del segundo con un hombre menos.

A los 63 minutos del encuentro, Horacio Orzán, quien ya había sido amonestado al inicio del tiempo complementario, recibió una segunda tarjeta amarilla que se tradujo en una expulsión.

El hecho sucedió en el mediocampo. El argentino, pese a que no existía una jugada de peligro inminente, llegó tarde a una dividida, se olvidó del balón y dejó su pierna derecha estirada, impactando en el número 25 del equipo rival, Richard. El árbitro no dudó en sancionar mostrando la roja, acción que fue aplaudida por Kayzer, el 9 de Atlético Paranaense.

Pese a los reclamos de su compañero, Bernardo Cuesta, Horacio Orzán se retiró del campo algunos instantes después, no sin antes intercambiar algunas palabras con los jugadores rivales.

Así fue la falta de Orzán que dejó con 10 a Melgar. | Fuente: Directv Sports

Las consecuencias

Finalmente, Melgar no pudo empatar el encuentro y cayó por la mínima diferencia ante Atlético Paranaense. Con este resultado, quedó en la segunda posición con 9 unidades, a tres del equipo brasilero, que se ubica como único líder.

En la próxima jornada -la última de la fase de grupos-, el 'Dominó' recibirá a Metropolitanos. Lo que necesita, para avanzar de fase, es ganar y esperar que Paranaense pierda en casa ante Aucas de Ecuador. Eso, porque en la Copa Sudamericana solo el primero del grupo clasifica a la siguiente instancia. ¿Difícil? Sí, pero no imposible.

