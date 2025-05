Melgar vs Puerto Cabello EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 5 de la Copa Sudamericana?

🗣🎵¡Te vengo a cantar, no puedo parar... con estos colores vamos hasta el final...! 🎶❤🖤 Y este martes desde las 7:30pm que no cese nuestro aliento, visitamos Venezuela 🇻🇪 en busca de un nuevo triunfo. 👊 ¡VAMOS, AREQUIPA!



📌 #ConmebolSudamericana

📌 Fecha 5 / 13 may / 7:30pm… pic.twitter.com/sDs6awIz6x