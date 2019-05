Universidad Católica de Ecuador tuvo esta clara oportunidad de gol frente a Melgar de Arequipa. | Fuente: DirecTV Sports

Universidad Católica de Ecuador estuvo cerca de ampliar su ventaja en el marcador global contra Melgar por Copa Sudamericana, pero se encontró con un Carlos Cáceda que no se los permitió. Al minuto 26 del encuentro, un tiro libre del elenco dirigido por Santiago Escobar terminó en un cabezazo en el área chica que terminó siendo desviado por la 'Pantera'.

A raíz de una falta de Paolo Fuentes en una zona cercana al área de Melgar, Universidad Católica de Ecuador tuvo un tiro libre que se perfilaba para finalizar en una clara oportunidad de gol. Después de un centro enviado por un jugador ecuatoriano, Bruno Vides le ganó la posición a Dhawling Leudo y conectó el envío con un fortísimo cabezazo hacia el pórtico resguardado por Carlos Cáceda, quien evitó el gol levantando ambos brazos y desviando el esférico hacia su lado derecho.

Si bien en el rebote cayó en un futbolista de Universidad Católica de Ecuador que intentó una chalaca, esta fue totalmente desviada y no representó ningún problema para Carlos Cáceda. No obstante, lo más importante para Melgar fue que no concedió ni un gol en esta jugada en el Estadio Monumental de la UNSA.