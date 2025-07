'Pipo' Gorosito piensa en el triunfo ante Gremio: "Alianza Lima juega siempre para ganar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, conversó con Fútbol Como Cancha de RPP a un día de enfrentar a Gremio en Matute por el partido de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana. El estratega argentino aseguró que saldrán en búsqueda del triunfo como local ante los brasileños.

“En el futbol todo es muy relativo, nada te garantiza nada. Donde vayamos a jugar, vamos a tratar de ir a ganar, como con Boca, con Sao Paulo, incluso perdiendo, como local o visitante, vamos a jugar siempre para ganar”, dijo.

Sergio Peña, listo para el debut con Alianza Lima

Alianza Lima tiene en su lista de concentrados a sus cuatro refuerzos: Sergio Peña, Gaspar Gentile, Josué Estrada y Alessandro Burlamaqui. Respecto al volante de la Selección Peruana, que llega desde el fútbol griego, indicó que fue apuesta de la directiva concretar directamente su incorporación.

“Nosotros pasamos características, el único jugador que pedí directamente fue Guillermo Enrique. Franco (Navarro), junto a la gente del club, nos pasa alternativas y ellos son los que deciden”, aseguró el técnico.

Sergio Peña tiene menos de una semana de entrenamientos con el plantel íntimo, pero ‘Pipo’ Gorosito lo ve “bien” para tener acción el miércoles contra el Tricolor de Porto Alegre.

“Peña está bien, hay que verlo en el partido, porque debido a la seguidilla de partidos, los entrenamientos no han sido muy exigentes para ver y evaluar”, comentó.

Piero Cari, la apuesta de ‘Pipo’ Gorosito

Uno de los futbolistas que se va consolidando como titular en el esquema de Alianza Lima es el mediocampista Piero Cari, de 17 años. Tras sumar buenas actuaciones en la Copa Libertadores y la Liga1, Gorosito detalló que su continuidad por encima de otros refuerzos se debe al nivel que sostiene en los trabajos diarios.

“Juega Cari por las condiciones naturales que tiene, no es que lo ponemos nosotros, se pone solo con lo que rinde en los entrenamientos. No miramos antecedentes, miramos actualidad. El fútbol es eso, es ahora. El que rinde bien juega, nosotros queremos que nos vaya bien y ponemos al que juega bien. No es ningún capricho”, resaltó.