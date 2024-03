“Es único”: Roberto Mosquera no escatima en elogios para Paolo Guerrero

Roberto Mosquera resaltó la victoria de César Vallejo, que tras vencer por 2-0 a Sport Huancayo, consiguió su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Con Paolo Guerrero en cancha, el cuadro 'poeta' logró su pase que le representa un millón de dólares de ingresos.

“Creo que estuvimos a la altura de las necesidades que teníamos. Al margen del millón de dólares que es importante para el club, estar en un torneo internacional es importante por el roce. He dirigido cinco Libertadores y esta es mi cuarta experiencia en Sudamericana. Hemos llegado a cuartos de final dos veces”, comentó Mosquera.

Mosquera, además, indicó que jugar la Copa Sudamericana le servirá a César Vallejo de cara a su participación en la Liga 1 Te Apuesto 2024.

"Cuando rozas con equipos argentinos y brasileños, es como medirte dónde estás internacionalmente y es buena esa experiencia porque al torneo peruano traemos ese aprendizaje”, añadió.

Elogios para Paolo Guerrero

El entrenador de César Vallejo no escatimó elogios para Paolo Guerrero, que pese no anotar ante Sport Huancayo, fue importante para el logro de los tres puntos.

“Es un jugador diferente. Es único. No todos tienen la capacidad como él de parar la pelota y no perder un pase prácticamente. No me parece válido decir que los otros jugadores están mal porque son un complemento de él”, culminó.

Equipos clasificados a fase de grupos de Copa Sudamericana

Argentina: Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano, Argentinos Juniors



Brasil: Athletico Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians, Cruzeiro



Bolivia: Real Tomayapo, Nacional de Potosí



Chile: Unión La Calera, Coquimbo Unido



Colombia: Independiente Medellín, Alianza FC



Ecuador: Delfín, Universidad Católica



Paraguay: Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano



Perú: Deportivo Garcilaso y César Vallejo



Uruguay: Racing de Montevideo y Danubio



Venezuela: Rayo Zuliano y Metropolitanos FC