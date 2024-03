Diego Penny sobre Paolo Guerrero: "Hizo gol, y lo aplaudimos, pero después tiene que controlarse"

Paolo Guerrero debutó en la Liga 1 Te Apuesto el fin de semana pasado y lo hizo con gol en el partido que César Vallejo empató 2-2 contra Cusco FC en Trujillo por el Torneo Apertura 2024.

En el partido en mención, Paolo Guerrero también pudo ser expulsado por una agresión a un rival. Anotó, pero fue también protagonista por sus palabras al árbitro Boris Santos y esto último fue objeto de opinión de Diego Penny, portero de Deportivo Garcilaso, en conversación con Fútbol como cancha de RPP.

"Tenemos mucha admiración por él por lo que ha hecho, por lo significa. Es capitán de la selección. No me gustó el tema extradeportivo. Hizo gol a los dos dos minutos y lo aplaudimos todos, pero ya después hay cosas que tiene que controlarse y manejarlas de otra manera, sino todos vamos a patear el tablero y vamos a decir a mí también me tienen que cobrar lo que le cobraron a Paolo".

Paolo Guerrero y lo que vio Diego Penny

Luego, sostuvo que su incursión en la liga peruana ayudará para que las autoridades del fútbol local mejoren las condiciones para los jugadores.

"Tenemos que usarlo como una voz importante para los jugadores. Nos puede ayudar en la lucha por mejorar los estadios, un montón de cosas", remarcó.

Por otra parte, fuera del tema Paolo Guerrero, habló sobre lo que fue el pase de Garcilaso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Su elenco derrotó por penales a ADT y en la tanda desde los doce pasos tuvo dos atajadas.

"El fútbol te demuestra que en una cancha todo puede pasar. Salimos a jugar con todo y fue un partido muy parejo. En los penales pude ayudar a mi equipo para llegar a la clasificación. Me han tocado atajar penales importantes. Lo único que sentía era que lo íbamos a ganar porque teníamos buenos pateadores", apuntó.

Diego Penny y su comienzo en la Liga 1 2024

Por último, el exinternacional con la Selección Peruana fue consultado en relación a sus tres expulsiones en las primeras jornadas de la Liga 1 Te Apuesto.

"Mucho más tranquilo ahora porque tuve un inicio de año medio tormentoso, por así llamarlo. Muchas expulsiones. Había mucho incertidumbre (antes de jugar con ADT) por lo que podía pasar porque ellos llegaban con más números", finalizó Diego Penny.

