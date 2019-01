Sudamericano Sub 20 | Fuente: Sudamericano

Perú vs. Paraguay | La Selección Peruana Sub 20 jugará esta tarde su segundo partido ante Paraguay en el Sudamericano Chile 2019. El encuentro está programado para las 5:30 p.m. (hora peruana/ 7:30 p.m. en Chile) La bicolor buscará su segunda victoria consecutiva, pero otra vez te toca estar fuera de casay no vas a tener un televisor cerca. No te preocupes. La radio está más cerca de la gente y tal como ha ocurrido en los grandes acontecimientos, RPP Noticias te llevará EN VIVO todas las incidencias del cotejo por el grupo B. Minuto a minuto podrás encontrar toda la información en RPP.pe

Ya sabes, a las 5:30 p.m. sintoniza los 89.7 FM. en tu radio o conéctate a través del RPP Player, desde una Desktop, celular o tablet.

Perú venció 1-0 a Uruguay en su debut en el Sudamericano Sub 20. En la segunda fecha le tocó descansar. En cambio, Paraguay ha jugado dos partidos. El primer lo perdió ante Ecuador (3-0) y el segundo empató con Argentina (1-1)

Para este partido, Daniel Ahmed se animará a realizar cambios con respecto a su primera presentación. Ingresará Jairo Concha por Tavara, Pacheco por Mora y Olivares por Gonzales.

La Selección Peruana Sub 20 junto a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina integra el grupo ‘B’ del evento juvenil. Los tres primeros de cada grupo avanzaran a un hexagonal final donde disputaran cuatro cupos al Mundial de la categoría que se desarrollará en Polonia. Este campeonato también 3 plazas a los Panamericanos Lima 2019.