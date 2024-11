Gustavo Costas calienta la previa de la final de la Copa Sudamericana: "Debemos ganar cueste lo que cueste"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico del Racing Club, Gustavo Costas, dijo sentirse "muy contento" de la clasificación de su equipo a la final de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, indicó que mañana —ante Cruzeiro— "como sea deben ganar", pues necesitan conseguir un título internacional después de 36 años.

"Mañana, como sea, hay que ganar. Cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar, para poder llevar el sueño y, como dije antes, porque la gente lo merece", soltó Costas.



"Es algo que yo dije desde que asumí, que necesitamos algo internacional (para) Racing, para que estas generaciones lo vean y que no esperemos ahora, si Dios quiere, mañana podamos lograrlo, no esperemos 35 o 37 años de nuevo porque si no se pierden muchas generaciones", sentenció.



Costas dijo confiar no al cien, sino "al mil por mil" en sus pupilos, a quienes describió como un grupo "espectacular" y del que contó "toman mate", cantan las canciones del Racing y "están locos" también.



De igual forma, confesó que llora cada diez minutos e invitó acordarse de los "viejos", los abuelos, que les transmitieron la "enfermedad hermosa" de ser hinchas de Racing.



También celebró la posibilidad de encarar esta final en Paraguay, un país del que asegura se lleva el cariño de la gente.



"Qué lindo que justo Dios me puso con Cruzeiro, con el que quería jugar y me puso en mi segunda casa. La verdad que me cierra todo", agregó.



"JUSTO DIOS ME PUSO CONTRA CRUZEIRO, QUE ES CONTRA QUIEN QUERÍA JUGAR, Y ME PUSO EN MI SEGUNDA CASA... CIERRA TODO"



✍️ Gustavo Costas palpita la definición de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/c8Bfk92Rsf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿A qué hora juegan Racing vs Cruzeiro EN VIVO, la final de Copa Sudamericana en Sudamérica?

En Perú , el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 3:00 p.m. En Argentina , el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m.



, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m. En Brasil , el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m.



, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m. En Chile, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 3:00 p.m.



En Bolivia, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m.



En Uruguay, el partido entre Racing Club vs. Cruzeiro comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Racing vs Cruzeiro EN VIVO por la final de Copa Sudamericana 2024?

La final de la Copa Sudamericana 2024 será transmitida EN DIRECTO en Perú por TV a través de ESPN y DSports (DirecTV). En Brasil se ve por SBT, en Paraguay por Tigo Sports, mientras que en Argentina y demás países de Sudamérica se ve mediante DSports y ESPN.