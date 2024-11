Juan Reynoso reveló su error en su paso por la Selección Peruana: "Me ganó el romanticismo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Reynoso tuvo un paso negativo por la Selección Peruana. Durante su permanencia en el cargo, el técnico nacional no logró los resultados esperados, dejando su puesto a finales de 2023.

En conversación con Fútbol de cabeza, el exfutbolista indicó que el llamado para ser técnico de Perú fue como la "cereza del pastel", pero reconoció que le ganó el romanticismo.

Además, aseguró que hicieron una evaluación para ver qué decisiones iban a tomar durante su permanencia en la Bicolor, pero los resultados no se dieron y tuvo que dejar el cargo, a pesar de tener un plan para reestructurar la liga y las divisiones menores.

"Cuando viene la invitación de Perú, después del campeonato con Cruz Azul, fue como la cereza del pastel. Pero, tengo que reconocer que me ganó el romanticismo porque muchos jugadores no iban a terminar las Eliminatorias por una cuestión de edad y de desgaste. Me tocó una transición, pero pensando que terminaba a finales de la Copa América o a finales de la fecha doble de noviembre", indicó en un primer momento.

"Entonces, llegamos, y la evaluación que hago del plantel y en el diagnóstico digo: 'nos va a alcanzar para esto, vamos a traer jugadores naturalizados y con ascendencia peruana', y en ese ínterin los resultados no se dieron. Y si no se dan, en un país tan futbolero, aparecen los haters y todo se dimensiona hacia lo malo. Decidieron sacarnos, cuando el plan no solo era selección mayor, sino reestructurar la liga y reestructurar menores", complementó.

Juan Reynoso y su plan para la Selección Peruana

Luego, el extécnico de la Selección Peruana destacó que empezó jugando las clasificatorias con futbolistas que no habían pasado por la Sub 17 y Sub 20. Además, indicó que se esperaba un buen Preolímpico Sub 23, porque se contaba con buenos jugadores, pero no se lograron los objetivos porque los clubes no prestaron a sus jugadores.

"Debutamos en Eliminatoria Sudamericana con chicos que no habían jugado la Sub 20 ni la Sub 17. Nos sacan después de un año y venía en enero el preolímpico Sub 23 donde podíamos competir. Dijimos: se pone fuerte la Federación para mandar el mejor equipo, que es la transición a la Copa América', pero los equipos dijeron no. Al final, fue un desastre. Fueron al preolímpico, yo ya no estaba. Lastimosamente, ni compitieron", aseguró en un inicio.

Luego, habló sobre los microciclos y cómo estos ayudaron a que algunos futbolistas se vayan a clubes grandes.

"Nosotros intentamos hacer microciclos una semana y media antes. Nos prestaron jugadores porque lo habíamos calendarizado. A los del medio local, hacíamos una selección de lunes a domingo. Entonces, estos, que eran los mejores de la liga local, a veces competían viernes, sábado y domingo con los de afuera, iban creciendo, y ahí vas viendo quienes se quedaban y quienes no. ¿Qué pasó después del primer año? Muchos de los de provincia terminaron jugando en los equipos grandes", argumentó.

