Roberto Mosquera: "Se vio un equipo con carácter, eso lo necesitaba el fútbol peruano" | Fuente: Liga 1

Este miércoles Sporting Cristal empató por 1-1 ante Arsenal de Sarandí y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro rimense, dio sus impresiones sobre este importante logro.

"Actuamos bajo los parámetros que habíamos trabajado, el tema era controlar a un rival que en los primeros minutos iba a salir con todo. Controlamos el partido, el gol que nos hicieron fue de otro partido, fue un golazo pero el partido estaba controlado", indicó Mosquera en el primer tiempo.

En tanto a los méritos del cuadro peruano tras haberse visto abajo en el marcador desde el minuto 52 hasta el minuto 84, agregó: ""Se vio un equipo con carácter, con personalidad, que no se entrega nunca, eso lo necesitaba el fútbol peruano. El Perú está en un momento político complicado y el país necesita esta válvula de escape".

Asimismo, también fue consultado sobre el ingreso de jugadores jóvenes como Percy Liza y Joao Grimaldo: "Tenemos una estrategia de juego y tenemos jugadores de mucha jerarquía que se han ganado un espacio, ellos se lo tienen que ganar y están entrando bien. Siento que estamos haciendo lo correcto".

Por último, respondió qué significa para él haber clasificado a cuartos de final del torneo: "Trato de no verlo desde la parte personal pero es la segunda vez que me toca, con Wilstermann eliminamos a Palmeiras, a Mineiro, le ganamos a River, a Peñarol. Eso me ha hecho conocedor de este camino. Nueve años después un equipo peruano clasifica a cuartos de final, lo tomamos con mucha humildad".

