Sporting Cristal enfrenta a Arsenal Sarandí por octavos de la Copa Sudamericana | Fuente: Sporting Cristal

Comienzan las rondas eliminatorias en la Copa Sudamericana y la vuelta a la acción de Sporting Cristal, único club peruano que se mantiene compitiendo a nivel internacional.

Los rimenses se quedaron con el tercer lugar de su grupo en la Libertadores, por lo que accedieron a los octavos de final de la Sudamericana 2021 donde deberán medirse contra un Arsenal de Sarandí que se llevó una serie muy apretada en el certamen.

Su rival no compite oficialmente desde el pasado 27 de mayo, mientras que Sporting Cristal sí sostuvo una competencia más continua con la Copa Bicentenario, a la que accedieron hasta la final.

El conjunto celeste perdió a Washington Corozo tras su salida a Pumas de México, además de no contar con Christopher Olivares por lesión. En los últimos días recién se incorporó Martín Távara por su participación en la Copa América con la Selección Peruana, por lo que el técnico Roberto Mosquera no tendría todavía decidido el once para el partido en el Estadio Nacional.

Cristal vs. Arsenal, horarios en el mundo:

Perú: 5:15 p.m

Ecuador: 5:15 p.m

Colombia: 5:15 p.m

México: 5:15 p.m.

Chile: 6:15 p.m

Bolivia: 6:15 p.m

Paraguay: 6:15 p.m

Venezuela: 6:15 p.m

Argentina: 7:15 p.m.

Brasil: 7:15 p.m.

Uruguay: 7:15 p.m.

España: 00:15 a.m. (15/07)

Francia: 00:15 a.m. (15/07)

¿Cuándo y a qué hora juegan Cristal vs. Arsenal?

Sporting Cristal vs. Arsenal chocarán en duelo vibrante el miércoles 14 de julio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 5:15 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Cristal vs. Arsenal?

El partido EN DIRECTO será transmitido por los 89.7 FM de RPP Noticias. La señal de TV estará a cargo de DirecTV Sports (610 y 1610) y ESPN 3. Vía móvil podrá verse a través de la app DirecTV GO. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana | Fuente: Conmebol





