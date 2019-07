El técnido de Sporting Cristal declaró tras el partido ante Zulia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, criticó al árbitro brasileño Anderson Daronco por su desempeño en el partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El chileno aseguró que el juez del encuentro actuó de forma prepotente.

"No me gustó el arbitraje. Este árbitro ya nos dirigió. Con su influencia física cree que va a 'prepotear' [actúar con prepotencia] a todo el mundo. Quiere llevar por delante a todos. Dio cinco minutos teniendo en cuenta dos paradas del VAR, teniendo en cuenta seis cambios en el campo", afirmó Vivas.

Asimismo, Vivas afirmó que el segundo gol de Zulia no debió ser validado. "El segundo gol es un gol no legítimo. Yo estoy a favor del VAR, pero el VAR esta vez no actúo en consecuencia. El gol es en offside y se lo discuto a quién sea", aseguró el técnico de Sporting Cristal.

El técnico añadió que no le importa las sanciones que pueda recibir por parte de Conmebol tras sus declaraciones. "No me importa las consecuencias de Conmebol. Yo estoy a favor de esta nueva propuesta de Conmebol y a favor del VAR. Con lo que no estoy a favor es de estos árbitros prepotentes que quiere llevar por delante a todos con su imponencia física"

Finalmente, Vivas dijo esperar que el máximo ente del fútbol sudamericano no solo lo castigue a él, sino también al juez brasileño. "Espero que Conmebol no solamente me sancione a mí, sino que también sancione a este señor porque yo me quedo sin trabajo. A lo mejor, por consecuencias de un árbitro que no va al VAR, que no revisa la jugada del offside o la revisa mal, que no revisa la jugada de [Christopher] Gonzales y nos deja fuera de la Copa Sudamericana", concluyó el técnico de Sporting Cristal.