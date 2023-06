Universitario pedirá a Conmebol sanción contra Marlon Torres de Santa Fe por agresión a Alex Valera

Universitario de Deportes perdió 0-2 frente a Independiente Santa Fe en Bogotá por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023, resultado que lleva a los cremas a no depender de sí mismos en la última jornada de esta instancia para optar por la clasificación directa a octavos de final.

Una de las acciones controversiales del partido se produjo a los 17 minutos, cuando la ‘U’ ya se encontraba con uno menos por la expulsión de Nelson Cabanillas. Alex Valera fue a la disputa de un balón con el zaguero Marlon Torres. El delantero cayó al campo acusando un golpe en el rostro, hecho no marcado por el árbitro chileno Felipe González.

Marlon Torres se acercó a Alex Valera, aún tendido en el campo, y tocó al jugador en el trasero. En Universitario reclamaron la agresión, la cual no fue observada por González, pero insistieron que observe en el VAR lo sucedido. El chileno no recibió el llamado desde la sala de videoarbitraje, que estuvo a cargo de Mathias de Armas de Uruguay.

Universitario y el reclamo ante Conmebol

RPP Deportes pudo conocer que en Universitario de Deportes tienen la decisión de no dejar pasar este hecho. El cuadro crema buscará ante Conmebol que el colombiano Marlon Torres reciba la máxima sanción posible. No obstante, esta postura no irá solo ante el jugador de Independiente Santa Fe, sino apunta también al arbitraje, donde el principal fue Felipe González de Chile.

Esta acción entre Torres y Valera trajo al recuerdo el partido de cuartos de final de la Copa América 2015 entre Chile y Uruguay, donde el agresor fue el zaguero Gonzalo Jara contra el delantero Edinson Cavani, quien fue expulsado por doble amarilla al reaccionar contra su rival. Cinco días después de lo ocurrido, Conmebol castigó a Jara con tres partidos de suspensión por provocar a Cavani metiéndole un dedo en el trasero.

¿Marlon Torres tuvo que ser expulsado?

El árbitro Felipe González no vio lo sucedido entre Alex Valera y Marlon Torres, sin embargo, de acuerdo al protocolo VAR, sí pudo recibir el llamado para revisar lo acontecido.

El punto Decisiones o incidentes decisivos que se pueden revisar en un partido, en el apartado de situaciones que pueden llevar a una tarjeta roja directa, detalla los siguientes aspectos:

Evitar una ocasión manifiesta de gol (especialmente el lugar de la falta y la posición de otros jugadores).

Juego brusco y grave (o disputa temeraria).

Conducta violenta, morder o escupir a otra persona.

Actuación ofensiva, insultante o humillante.





Para la última fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2023, Universitario de Deportes recibirá a Gimnasia en el Estadio Monumental e Independiente Santa Fe jugará en condición de local contra Goiás.

En la tabla de posiciones el líder es Goiás con 9 unidades, seguido por Universitario (2° con 7) y Santa Fe (3° con 7). Los cremas van arriba por tener mejor cantidad de goles anotados. Cierra Gimnasia con 4 unidades. El primero clasifica de forma directa a octavos de final y el segundo va al repechaje con uno de los terceros de la Copa Libertadores.

