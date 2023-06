Jorge Fossati en desacuerdo con expulsión de Nelson Cabanillas: "Habría sacado amarilla y punto"

Universitario de Deportes perdió 2-0 ante Santa Fe de Colombia. El cuadro crema jugó la mayor parte del partido con un futbolista menos por la expulsión de Nelson Cabanillas al minuto 12 por una patada temeraria en la cabeza de un rival que le significó una roja directa.

Respecto a esta acción, el entrenador Jorge Fossati se molestó por la rápida expulsión de su jugador. Considera que solo debió ser amonestado, en el peor de lo casos, con la tarjeta amarilla.

"Lo sobrepasa la pelota a Nelson Cabanillas, gira, y levanta la pierna y el jugador de Santa Fe fingió muy bien. No entiendo para nada qué parte del reglamento me perdí. Iban 12 minutos y era la primera falta como jugada peligrosa. Pudo haberle sacado amarilla y punto", indicó Fossati en conferencia de prensa.

"Desgraciadamente el resultado fue adverso y a eso sumado que ya había gastado una opción de cambio, entonces si lo dejo seguir unos minutos para que pruebe, iba a quemar mi segunda opción y me pareció que no tenía sentido arriesgar", agregó.

Caso Andy Polo

Asimismo, dio la razón del cambio de Andy Polo que fue reemplazado por un dolor en el pubis que le impedía jugar con comodidad.

"Andy Polo termina el primer tiempo y ya lo veíamos con alguna dificultad, nos damos cuenta por sus movimientos físicos pero también por como le entra a la pelota y bueno, estaba con un dolor en el pubis que inclusive no apareció hoy, le apareció días antes pero más leve. Ahora recrudeció ese dolor. Él quería seguir pero al tener el informe del médico que es un dolor fuerte, tomé la determinación de cambiarlo porque no puedo pensar solo en un partido, porque le tenemos mucha confianza a Hugo Ancajima y lo de Andy es que tiene un nivel por encima de la media. No podía por lógica dejarlo seguir", explicó.

Con la victoria, Santa Fe llegó a siete puntos, los mismos que tiene Universitario, pero los peruanos mantienen la segunda casilla porque han anotado un gol más en la fase de grupos.

En la fecha definitiva, pactada para la semana del 28 de junio, los colombianos se jugarán el pase a octavos en casa ante el brasileño Goiás, líder del Grupo con 9 unidades. Universitario recibirá en Lima al argentino Gimnasia La Plata, que es colista con 4 puntos, pero aún tiene chances de avanzar.

Universitario vs. Santa Fe: así arrancaron en duelo por Copa Sudamericana

Santa Fe: Juan Espitia; Fabián Viáfara, Marlon Torres, José Aja, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Jonathan Barboza, Harold Rivera, Fabián Sambueza; Wilfrido De La Rosa y Hugo Rodagallega.

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Marco Saravia; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Andy Polo, Nelson Cabanillas; Luis Urruti y Alex Valera.