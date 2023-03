Alex Valera fue titular en los dos partidos que la 'U' disputó en Copa Liberadores 2022. | Fuente: Club Universitario

A los 92 minutos de juego, el argentino Andrés Matonte alzó el brazo y le mostró a Alex Valera una tarjeta roja. Ya en los descuentos del encuentro entre Universitario de Deportes y Barcelona, por Copa Libertadores, se fue expulsado. La 'U' perdió 1-0 ese partido, y en la ida cayó por 2-0, por lo que fue eliminado.

Un año después, el equipo merengue tiene la opción de cobrar revancha en torneos internacionales, pero tendrá que hacerlo sin su centrodelantero titular, pues éste tendrá que cumplir con su suspensión ante Cienciano, en la Copa Sudamericana, por ser competencia Conmebol.

De esta forma, son dos las principales opciones con las que cuenta Jorge Fossati, nuevo entrenador de Universitario de Deportes, para reemplazar a Alex Valera: Emanuel Herrera y Alexander Succar.

El primero, de 35 años, ha sumado 74 minutos en cinco partidos de la Liga1 Betsson 2023, pero, aunque no arrastra ninguna lesión, la falta de movilidad podría ser un punto en contra. Por otro lado, el segundo, de 27, ha disputado apenas 28 minutos en la presente temporada, pero el año pasado fue titular tras la ausencia de Valera. Asimismo, José Rivera es una tercera alternativa, aunque, por lo visto en la 'U', le va mejor como extremo que como punta.

¿Hay más bajas en Universitario?

Universitario de Deportes recibirá a Cienciano el próximo jueves 9 de marzo, a partir de las 9:00 pm., en el Monumental, por la primera fase de la Copa Sudamericana. Los cremas, por sorteo, fueron elegidos locales en el partido único que definirá al equipo que integre la fase de grupos.Y, aunque no podrá contar con Alex Valera, ésa es, por ahora, su única baja.

Para este encuentro, la 'U' recuperará a Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, quienes fueron baja ante Melgar por suspensión. Además, si bien Marco Saravia y Jorge Murrugarra dejaron el campo ante el 'Dominó' con molestias, ninguno tiene nada de gravedad. El primero, sufrió un calambre, mientras que el segundo solo una carga. Por precaución, ambos fueron reemplazados, pero están aptos.

Palabra de Aldo Corzo

El encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar significó no solo el primero post era Compagnucci, sino además fue el debut de Aldo Corzo como titular en un partido oficial esta temporada. En la pretemporada, a fines del año pasado, el lateral derecho tuvo que ser sometivo a una intervención tras una lesión facial.

"Estoy muy contento por el triunfo. Hablar con la victoria siempre es más fácil. Me sentí físicamente bien, no jugaba hace más de 4 meses por mi lesión en la cara. Jorge (Araujo) me dio la oportunidad de volver con el grupo y aportar lo que puedo dar. El partido fue complicado porque veníamos de 3 partidos perdidos y es díficil jugar así. Somos un grupo muy trabajador y sabíamos que en cualquier momento íbamos a ganar", indicó.

"La competencia con Hugo (Ancajima) es sana. Es un buen jugador y eso me va a servir mucho porque cuando hay una buena competencia, el otro está obligado a estar mejor", finalizó Corzo.