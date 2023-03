Universitario de Deportes entrenó este lunes en el Monumental. | Fuente: Club Universitario

Universitario de Deportes ganó 1-0 a Melgar y acabó con la mala racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, y aunque el viernes fue presentado como nuevo entrenador, el equipo crema no fue dirigido por Jorge Fossati, sino por Jorge Araujo, quien, tras la renuncia de Carlos Compagnucci, dirigió las prácticas.

De todas formas, el DT uruguayo asistió al Monumental y, si bien no estuvo en la zona técnica, dio algunas indicaciones individuales en la charla del entretiempo. Ya luego del triunfo, en el hotel, se reunió con los futbolistas y les hizo saber sus conclusiones.

Este lunes, un día después del encuentro, el 'Flaco' asumió el cargo y dirigió su primer entrenamiento en el mismo estadio en el que ganó al 'Dominó' y en el que, el jueves, recibirá a Cienciano por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Como el nuevo cuerpo técnico de Universitario de Deportes tiene el tiempo en contra, la práctica no fue solo regenerativa, sino que también tuvo ejercicios pensando ya en el torneo internacional. RPP Noticias conoció que Jorge Fossati realizó trabajos tácticos y, aunque no definió un '11', pues usó equipos mixtos, sí dejó una conclusión importante, pues practicó con dos sistemas: 4-3-3 y 5-3-2.

No es el único detalle. Previamente, el plantel quedó concentrado tras la victoria ante Melgar y, todos sus integrantes, juntos, llegaron al Monumental para la práctica matutina, que duró más de lo habitual. Tras los trabajos al mando del 'profesor', pasaron por hielo para relajar los músculos. Asimismo, no se descarta que algunos entrenamientos se lleven a cabo por la tarde y ya no todos en turno mañana. Es algo que continúa en evaluación.

¿Hay bajas en Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes recibirá a Cienciano el próximo jueves 9 de marzo, a partir de las 9:00 pm., en el Monumental, por la primera fase de la Copa Sudamericana. Los cremas, por sorteo, fueron elegidos locales en el partido único que definirá al equipo que integre la fase de grupos.

Para este encuentro, la 'U' recuperará a Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, quienes fueron baja ante Melgar por suspensión. Además, si bien Marco Saravia y Jorge Murrugarra dejaron el campo ante el 'Dominó' con molestias, ninguno tiene nada de gravedad. El primero, sufrió un calambre, mientras que el segundo solo una carga. Por precaución, ambos fueron reemplazados, pero están aptos.

Quien no podrá ser considerato por Jorge Fossati para el encuentro ante Cienciano es Alex Valera. El delantero crema vio la tarjeta roja en el encuentro de vuelta ante Barcelona de Ecuador, correspondiente a la Copa Libertadores 2022. Al ser torneo Conmebol, el atacante deberá cumplir su fecha de suspensión frente a

La palabra de Jorge Fossati

"Lo mejor del partido fue la actitud del equipo. Tenemos que trabajar para tratar de mejorar. Puedo decir que estoy satisfecho, pero nunca conforme, siempre quiero más", dijo el entrenador Jorge Fossati al finalizar el partido.

Aunque no estuvo en banco, el DT estuvo muy cercano al entrenador interino, Jorge Araujo. "Se le ganó a un buen equipo. Este partido le viene bien a los muchachos para ganar en confianza, eso es lo que hemos tratado de transmitirle en nuestra intervención como asistentes de Araujo", añadió.