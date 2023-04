O Goiás Esporte Clube comunica que Guto Ferreira deixa o comando técnico da equipe, juntamente com o preparador físico, Valdir Nogueira Júnior.



Agradecemos o trabalho prestado por eles durante o período em que estiveram à frente do futebol do clube, + pic.twitter.com/cBHNMp7EwH