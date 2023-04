Piero Quispe tiene contrato con Universitario hasta fines del 2025. | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 ante Goiás por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. Cuando ya faltaba poco para el pitazo final, Álex Valera selló la igualdad para iniciar la alegría de los hinchas merengues en el Estadio Monumental.

Tras el partido, Piero Quispe se pronunció sobre la lesión que sufrió en el choque ante el cuadro brasileño. Y es que en la primera jugada recibió un golpe en la rodilla, pero continuó jugando así hasta que fue reemplazado en el minuto 63 por Horacio Calcaterra.

"Por lo que me dicen los doctores no es nada grave, gracias a Dios sería un golpe, voy a recuperarme y hay que dar gracias porque no fue una lesión más fuerte en la rodilla", afirmó Quispe.

Asimismo, el volante de 21 años relató su emoción por el agónico resultado: "sabíamos el partido difícil que tendríamos, no queríamos perder. La idea era ganar, pero el empate también nos sirve. Sentí mucha emoción por Alex (Valera) que hizo el gol y por el grupo también".

Universitario en la tabla

El cuadro dirigido por Jorge Fossati sumó cuatro puntos y se coloca como líder del Grupo G. En la próxima fecha de la Copa Sudamericana será local cuando enfrente a Santa Fe de Colombia, en el estadio Monumental, el 4 de mayo.

Así fue el gol del empate de Universitario ante Goiás. | Fuente: D Sports

Empate de Universitario en el Monumental

Con goles del paraguayo Williams Riveros al minuto 87 y de Alex Valera en el 96, Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 ante Goiás para mantener la primera plaza en el grupo G de la Copa Sudamericana y continuar con la racha invicta de más de un mes.

Con un 0-2 en contra en el minuto 87, los de Jorge Fossati empujaron con más corazón que cabeza para sacar en el Estadio Monumental un valioso punto a balón parado.

Sin el goleador uruguayo Luis Urruti en el once, Fossati salió con un 1-3-5-2 con Piero Quispe de enganche para orquestar el ataque de los cremas.

El ímpetu de los brasileños puso en aprietos a la 'U' durante los primeros instantes del encuentro y en el minuto 13 estuvo cerca de adelantarse en el marcador con un disparo bajo de Everton Morelli que atrapó el meta peruano.

Universitario pudo responder al control de Goiás con buenos contragolpes dirigidos por Quispe, pero que el centrocampista chileno Rodrigo Ureña no supo aprovechar y transformar en gol.





