Alberto Quintero enfrentará a su exequipo, Universitario, en la Copa Sudamericana | Fuente: Universitario / Cienciano

Universitario de Deportes se repuso de tres derrotas consecutivas en la Liga 1 Betsson al superar por 1-0 a Melgar en el Estadio Monumental, resultado que para el lateral Nelson Cabanillas es clave para fortalecer el ánimo de los cremas.

“Anímicamente es un partido que nos levanta bastante, fue una victoria que el equipo necesitaba. La manera en que se dio lo hace más especial”, contó en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Nelson Cabanillas señaló que Jorge Fossati, nuevo entrenador de Universitario, a pesar de no dirigir contra Melgar, brindó indicaciones a los futbolistas buscando corregir errores.

“En el entretiempo nos apuntó algunas cosas, a mí también. Poco a poco vamos conociendo al entrenador y cómo quiere jugar. Me pidió que cubra mi zona y que el extremo no me jale mucho hacia atrás. El profesor Fossati tiene un cartel importante, me hace recordar a Gregorio (Pérez) con su manera de hablarle al jugador. El grupo está predispuesto a aprender”, manifestó.

Alberto Quintero fichó por Cienciano luego de seis temporadas en Universitario | Fuente: Cienciano

Alberto Quintero ante Universitario

El debut de Jorge Fossati será este jueves, cuando Universitario enfrente a Cienciano en el Monumental buscando su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“Cienciano es un equipo que se ha reforzado muy bien, tiene jugadores con experiencia, saben manejar la inactividad reciente. Nos enfocamos principalmente en nuestro equipo y lo que hagamos el jueves”, dijo el defensa.

Nelson Cabanillas se encontrará con su excompañero en la ‘U’, el panameño Alberto Quintero, quien después de seis temporadas con los cremas pasó a las filas de los cusqueños.

“Conozco su juego. ‘Chiqui’ no deja de ser un futbolista importante y peligroso, que en cualquier momento te saca una jugada con la experiencia que tiene. Sé que va a tener un plus por el hecho de enfrentarse a la ‘U’, creo que va a tratar de venir a comerse todo”, indicó Cabanillas sobre Alberto Quintero.

“Va a hacer su partido. Cuando uno se enfrenta a su exequipo trata de demostrar y no creo que sea la excepción. Tengo que estar atento con él, ya lo conozco”, añadió.

Nelson Cabanillas ha sido titular en los cinco partidos de Universitario en la Liga 1 | Fuente: Universitario

Universitario y la era Fossati

Este lunes, el uruguayo Jorge Fossati dirigió su primer entrenamiento con Universitario. El estratega de 70 años realizó trabajos tácticos, probando sistemas con dos y tres zagueros.

“Me siento tranquilo jugando en la banda en general, con ambos sistemas me acomodo. Él poco a poco va conociendo al plantel y a las características que cada uno tiene”, opinó Cabanillas.

Jorge Fossati llegó al club tras la salida de Carlos Compagnucci, sobre el que Nelson Cabanillas consideró que solo los resultados no le acompañaron.

“Creo que el equipo todos los partidos corrió y metió mucho, el balón no quiso entrar. Tal vez contra Melgar no jugamos como anteriores veces, pero la pelota entró y se dio el triunfo que se necesitaba. Compagnucci trabaja muy bien. El equipo físicamente está bien, no se dieron los resultados, pero siento que jugamos bien. Aprendí bastante con su comando técnico”, finalizó.





