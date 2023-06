Corzo por bronca en el Universitario ante Gimnasia: "Se picaron, no hay que hacer dramas"

Universitario venció 1-0 a Gimnasia este miércoles en el Monumental y el resultado lo metió a los playoffs de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, poco se habla del resultado entre Universitario de Deportes y Gimnasia. Sucede que a segundos que acabe el partido, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una lamentable pelea en el campo de juego, que podría traer duras consecuencias de parte de Conmebol.

Luego del cotejo, el defensa Aldo Corzo habló en zona mixta y trató de ponerle paños fríos a la situación. El exjugador de Alianza Lima e internacional con la Selección Peruana prefirió comentar el desempeño de sus compañeros en Universitario contra el 'Lobo'.

En Universitario y Gimnasia se agarraron a golpes

Así fue la bronca entre Universitario y Gimnasia.

"Obviamente se picaron. No hay que hacer dramas. Hay que hablar más de fútbol. Yo no he visto nada. No puedo opinar", indicó el lateral de la 'U'

Posteriormente, el futbolista fue consultado respecto al nivel del equipo que dirige Jorge Fossati, el cual quedó en el segundo puesto del Grupo G del certamen internacional.

"Fuimos justos ganadores y siento que el 1-0 queda corto. Hay que seguir por el mismo camino. Creo que empezamos muy ansiosos. Después de los primeros 15 minutos", dijo el futbolista de Universitario.

Por último, destacó el gol de Piero Quispe. El joven mediocampista fue el héroe crema para seguir en carrera en la Copa Sudamericana.

"Llegó el gol de una jugada preparado. Hay que darle mérito y estamos muy contentos por el pase. Siento que esta vez los equipos peruanos hemos competido. Gracias a Dios tenemos la bendición de estar clasificados. Antes de empezar el torneo, apuntábamos al primer puesto", finalizó.

Hay que tener en cuenta que los merengues tuvieron una oncena titular conformada por osé Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Alfonso Barco, Martín Pérez Guedes, Piero Quispe, Andy Polo, José Bolívar; Emanuel Herrera y Alex Valera.

En tanto, la visita salió con Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Diego Mastrángelo, Nicolás Colazo; Ignacio Miramón, Franco Soldano, Antonio Napolitano, Alan Lescano; Benjamín Domínguez y Cristian Tarragona.

