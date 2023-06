Dura crítica a la madre de Kylian Mbappé: "Si tuviera agente ya estaría en Real Madrid"

El futuro de Kylian Mbappé es uno de los temás más sonados del mercado de fichajes. Desde Francia no se asegura su permanencia en el París Saint Germain (PSG), mientras en España no descartan que ahora sí se cumplirá el sueño de los hinchas merengues para que se concrete el traspaso del crack mundial de 24 años.

En la temporada pasada, Mbappé quedó a un paso de incorporarse a Real Madrid, pero en el final de las negociaciones el jugador y su entorno decidieron alargar su vínculo con el PSG, que de esta manera dio un duro golpe al club más ganador de la Champions League.

Este miércoles, Yvan Le Mée, agente del madridista Ferland Mendy, criticó a la madre de Mbappé por realizar la labor de representante.

"No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante pero no sé cocinar, así que no lo hice. Por un momento, solo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer", señaló con el programa 'After Foot' de RMC.

"Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia", agregó.

Ya "estaría en el Real Madrid"

"Estoy convencido de que si él (Kylian Mbappé) hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid, hace dos años, se habría ido al Real Madrid", explicó Le Mée.

PSG mantiene la presión sobre Mbappé

PSG mantiene su firme postura. Buscará hasta lo último que Kylian Mbappé renueve para evitar que en 2024 abandone libre la entidad dentro de un año.

El jugador ha dicho en público que la próxima temporada jugará en el PSG, cumpliendo así el segundo de los años del contrato que firmó y por el que percibirá unos 150 millones de euros, primas incluidas.



El club, por su parte, guarda silencio en público, pero ha activado en privado todas las medidas de presión para buscar una salida que no le suponga perder, a la vez, a su jugador más importante y una elevada cifra económica.



En el Parque de los Príncipes las cuentas no salen. Si Mbappé sigue este año, además de su elevadísimo salario, no ingresarían ninguna indemnización por su traspaso.

El PSG parece resignado a que Mbappé no sea la pieza clave de su proyecto deportivo para los próximos años, tal y como se habían planteado, por lo que quieren pasar esa página y empezar a diseñar el equipo del futuro.



