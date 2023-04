Universitario tiene cuatro puntos en la Copa Sudamericana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Universitario está entre los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson y el último jueves le sacó un empate, tras ir perdiendo 2-0, al Goiás por la Copa Sudamericana.

En Universitario de Deportes están con la moral a tope porque el resultado ante el Goías en el Estadio Monumental le permite estar en la cima de su grupo con cuatro puntos por diferencia de goles. Ante ello Jean Ferrari, administrador de la 'U', conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias y respondió respecto al duelo con el elenco brasilero en condición de local.

"Sabemos que nuestra mística la volvemos a recuperar, el empuje y la dinámica. Eso sumado a una buena lectura de juego y orden que da Jorge Fossati no se veía hace tiempo. Buscamos efectividad y eso queda a un estilo, a una forma e idea. Eso ha inculcado el profesor con un plantel bien conformada. Peleamos dos torneos en paralelo y hay que resaltarlo. Uno a veces se olvida de eso", dijo el directivo de Universitario.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

La palabra de Jean Ferrari en Universitario

🔴 #EnVivo | Jean Ferrari: "Coincido con Jorge Fossati en tanto a que no tenemos peso dirigencial a nivel internacional. Ayer por poco rompieron a Rodrigo Ureña, pero al rival no le sacaron ni tarjeta amarilla"



📲 https://t.co/a3PSKlsR7X — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) April 21, 2023

Posteriormente, habló de lo que se vivió en el Monumental con el agónico gol de parte del delantero Alex Valera.

"El grito de gol al final fue espectacular. El gol con Gimnasia en Argentina también fue de aquellos. También algunos en torneo local, pero lo de ayer por ser un torneo internacional, por la coyuntura y el estadio lleno. Fueron factores para disfrutarlo como se hizo. Seguimos en carrera para pasar de fase", remarcó.

En otro momento, el dirigente de Universitario respondió respecto al rival que tuvieron al frente. Goiás no se las puso para nada fácil en condición de local.

"Unos piensan que Goiás es de liga distrital. Es un buen club de Brasil. En presupuestos hay una diferencia abismal, montos que son inalcanzables acá. Los partidos hay que jugarlos", indicó el también exvolante de la 'U'.

Por último, tuvo comentarios para el arbitraje de Gery Vargas e indicó que "fue lamentable. Una jugada puntual fue la de Rodrigo Ureña. No lo rompieron porque Dios no quiso. El tiempo de descuento, con la cantidad de cambios y todo, y te dan minutos que no tienen sentido. Los árbitros manejan como creen y te dejan todo a la suspicacia".

Lo que le viene a Universitario a nivel local

Hay que tener en cuenta que los cremas, el lunes, recibirán a Sporting Cristal en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson

Están en el segundo puesto con 22 puntos, a dos unidades del líder Alianza Lima que el domingo visita a Unión Comercio en Tarapoto.

NUESTROS PODCAST

La FDA aprobó un tratamiento para las personas que tienen un sudor exagerado por sus axilas

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el parche de control de sudor de 3 minutos Brella de Candesant Biomedical para el tratamiento de pacientes adultos con hiperhidrosis axilar primaria. 1 Brella utiliza la tecnología patentada de termólisis alcalina dirigida (TAT) de Candesant para reducir la sudoración excesiva de las axilas, así como los impactos negativos asociados con la sudoración excesiva durante las actividades diarias. El tratamiento en el consultorio no es invasivo, no requiere agujas ni aluminio, y brinda a los pacientes resultados que duran de 3 a 4 meses.