Adrián Ugarriza deja la Liga1 y emigra a Israel, país en medio de un conflicto: "Fue una decisión difícil"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un periodo de transferencias marcado por el regreso de los futbolistas peruanos a la Liga1, uno de ellos se va al extranjero. Adrián Ugarriza le dijo adiós al Deportivo Garcilaso y continuará su carrera en el Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, el país marcado por el conflicto bélico que se agudizó en las últimas semanas.

Tras una frustrada etapa en Canadá, Adrián Ugarriza, de 28 años, va por su primera experiencia internacional, una “oportunidad” que no quiso dejar escapar y con la meta de la Selección Peruana en el horizonte, carente de variantes de centrodelanteros.

"Ha sido todo muy rápido, acelerado. De hecho, ya han empezado la pretemporada, por lo que yo también tengo que acelerar mis tiempos", cuenta.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué te impulsa a dejar Garcilaso y acudir a la liga de Israel?

Considero que la liga israelí es buena, es una liga de alto nivel. He tenido oportunidad de conversar con jugadores que están allá y me han hablado muy bien de la liga. También es por un crecimiento personal, desde hace mucho tiempo tengo esa ilusión de salir al extranjero, que la verdad es que no es fácil que este tipo de opciones se den. Para mí era una oportunidad que dije, si la dejo pasar, quién sabe, capaz no vuelve a aparecer una opción similar. Hablé con mi familia y decidí ir. Vamos y ojalá las cosas salgan bien, que pueda empezar una carrera por allá también.

¿Se presentaron otras ocasiones para salir anteriormente? En Canadá no llegaste a jugar oficialmente.

Sí tuve ocasiones para salir. En su momento, por X o Y razón, no terminé de decidir irme. Y capaz en alguna de esas ocasiones pasó el tiempo y yo dije, debí tomar la decisión de irme. Era lo que no quería que pase esta vez. Esta era una muy buena opción para mí. Cuando fui a Canadá (York United) es que arranca la pandemia y ahí todo se cancela, tuve que regresar al Perú.

Israel es un país que se encuentra en medio de un conflicto bélico actualmente. ¿Cómo es que te animas a ir allá y cuál fue la reacción de tu familia?

De hecho, fue una decisión difícil. Esto era un factor que jugaba su papel en la decisión. Pero lo que a mí me termina de convencer es que hablé con cinco o seis personas que viven allá ahora mismo, en distintos lugares de Israel, y todos me dijeron lo mismo. Todos me dijeron que es un país que está en conflicto, que hay ideologías distintas con los países de la zona, pero uno incluso me dijo nosotros estamos ahora en la playa, estamos tranquilos, no pasa nada. Cuando llegan los hechos a otros países, suelen exagerarlo un poco, más de lo que en verdad es. Es un primer mundo, dicen todo es muy tecnológico. Si va a haber algún problema, te lo avisan mucho rato antes, está todo muy organizado. Obviamente hay que acostumbrarse.

También hablé con algunos compañeros que están en el equipo, me dijeron que, si pasa algo, a nosotros son a los primeros que cuidan. A raíz de que fueron tantas opiniones que iban en la misma línea, es que terminó de tomar la decisión.

Adrián Ugarriza: "A pesar del conflicto, los futbolistas me dijeron que en Israel es muy tranquilo" | Fuente: RPP

¿Cómo harás con el tema comunicativo, hay latinos en el equipo?

En Israel se habla hebreo e inglés. Yo domino casi a la perfección el inglés y hay un panameño, Cristian Martínez, que está allá, con el que puedo hablar en español. Con el resto de los compañeros y el entrenador, en inglés, es una ventaja manejar ese idioma.

¿Visualizas que tener continuidad en Israel puede ser ese impulso que te acerque a la órbita de la selección, respecto a lo que tenías con Garcilaso?

Esa es la idea. Uno siempre quiere intentar meterse a la selección. Esa es la meta de cualquier jugador. Creo que, si no es tu meta, finalmente no estarías en el rubro correcto. También pensé que saliendo y teniendo continuidad afuera puede ser que tenga una posibilidad de ser llamado. Ese es mi anhelo. Voy a trabajar mucho por eso. Debo empezar a tener buenas actuaciones allá y creo que lo demás puede ir llegando.

¿Cómo ves tú la renovación de centrodelanteros en la selección? Porque es un mérito de Paolo Guerrero que, a la edad que tiene, siga estando, pero al mismo tiempo otros atacantes no han podido consolidarse en los últimos años.

Paolo se gana a pulso seguir ahí. Es el mejor delantero que hemos tenido. Está claro que uno quiere trabajar, que quiere intentar meterse. Es también un jalón de orejas para los demás, que tenemos que hacer un poco más y entrenarnos mucho más, seguir mejorando para ser considerados.

¿Qué nos puedes comentar del Kiryat Shmona?

La temporada pasada quedaron séptimos en una liga que es de 14. Allá se hace una liguilla por el campeonato de los primeros seis, entonces, por un puesto no entraron a esa etapa final. Por lo que hablé con la gente de allá, es un equipo muy ordenado, manejado por una directiva seria. Tienen la idea de querer mejorar, esa es también una de las razones por las que quiero ir. Quiero que me vaya bien y tal vez luego saltar a otros equipos más fuertes de Israel o de la zona.

Adrián Ugarriza cuenta detalles de su paso a la liga de Israel y su sueño de jugar en la Selección Peruana | Fuente: RPP