"No hay nada, está limpio": Conar publicó audio del gol de Aldo Corzo a Deportivo Garcilaso [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario se acerca al título del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Y es que el pasado domingo los cremas vencieron 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cusco con un gol de Aldo Corzo.

Sin embargo, hubo reclamos de parte del club cusqueño debido a una supuesta falta de Matías Di Benedetto en un salto en el área local. La acción del defensa de Universitario de Deportes fue revisada en el VAR y se decidió que era gol para los merengues. Bruno Pérez fue avisado al respecto por sus asistentes.

En relación a ello es que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó el video y audio del VAR en relación a la jugada que significó el tanto de Universitario frente al popular 'Pedacito de cielo' en condición de visitante.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Lo que dijo el VAR por la jugada de Di Benedetto

"Tengo una posible falta del atacante. Dale. Déjala correr. Quiero ver la posible falta. Posible falta acá del defensa. Quiero ver una posible carga. No hay un movimiento adicional del brazo moviéndolo tampoco. Él salta antes", indicaron desde el VAR en un primer momento.

Luego, añaden que "(Di Benedetto) salta sobre su eje hacia arriba y es de fútbol. Salta y el jugador de atrás no lo toca y el otro salta hacia adelante".

Por último es que desde el AVAR mencionan que no se da una falta de parte del zaguero de la 'U', por lo que el referí Bruno Pérez cobró gol a favor de Universitario.

"En la disputa aérea no hay nada. Tranquilo. No hay fuera de juego. Está limpio. El contacto es de fútbol. No hay falta ahí", añadieron en el videoarbitraje.

Programación de la fecha 19 del Torneo Apertura 2025

Viernes 11 de julio

3:00 p.m. - ADT vs Comerciantes Unidos (Estadio Unión Tarma)

Sábado 12 de julio

3:00 p.m. - Binacional vs Melgar (Estadio Guillermo Briceño - Juliaca)

3:00 p.m. UTC vs Alianza Lima (Estadio Germán Contreras - Cajabamba)

3:00 p.m. Universitario vs Los Chankas (Estadio Monumental - Lima)

3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Sport Boys (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

Domingo 13 de julio

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs. Atlético Grau (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. Ayacucho FC vs. Cienciano (Estadio Manuel Molina - Huanta)

3:30 p.m. Juan Pablo II vs Alianza Universidad (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)

6:30 p.m. Cusco FC vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Descansa: Deportivo Garcilaso

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.