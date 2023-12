Adrián Ugarriza no seguirá en Sporting Cristal: Joel Raffo confirmó que será prestado

Descentralizado Adrián Ugarriza no estará en Sporting Cristal.

Uno de los temas que quedaba pendiente para el hincha de Sporting Cristal era la permanencia del atacante Adrián Ugarriza, quien no llegó a tener una buena temporada con el elenco rimense.

En diálogo con Fútbol como cancha de RPP, el presidente del club, Joel Raffo, confirmó que el delantero será cedido a otro equipo para el año 2024.

"La semana pasada, por un tema de respeto a las decisiones que se toman internamente y de comunicación interna, que para nosotros es importante, dije que en su momento lo iba a comunicar. Hoy puedo dar la confirmación de que va a ser prestado y es confirmado su préstamo", indicó en un primer momento.

Sin embargo, al ser consultado el equipo al que llegará Adrián Ugarriza, no dio detalles de ello. "No me corresponde mencionar porque haría mal, creo que el otro club hará el anuncio correspondiente en el momento que estimen", finalizó.

El atacante peruano disputó once encuentros con el equipo rimense y no pudo anotar un solo gol. En gran parte de la temporada estuvo recuperándose de una lesión en la rodilla y recién pudo reaparecer a mitad del campeonato.

Adrián Ugarriza no seguirá en Sporting Cristal. | Fuente: RPP

Corozo cerca de irse y Hohberg se quedará

En la misma entrevista, el presidente Joel Raffo señaló que existen algunas ofertas por el extremo ecuatoriano Washington Corozo y, por ende, no está considerado para el año 2024.

"Corozo, en este momento, ha recibido propuesta de clubes del extranjero y estamos evaluando y negociando su incorporación a estos clubes. Entonces, dentro de la planificación, no está considerado", indicó.

Además, confirmó que Alejandro Hohberg seguirá en el equipo celeste. "Está considerado dentro de la planificación. Tiene contrato, se le hizo en su momento un contrato de tres años. Su desempeño, traducido a lo que es la estadística y su conversión en ese sentido, la consideramos positiva", complementó.