Juan Carlos Bazalar dejó de ser técnico de ADT | Fuente: ADT

A una fecha para que concluya el torneo Apertura por la Liga 1 Betsson, ADT anunció que Juan Carlos Bazalar dejó de ser técnico del club tras llegar a un acuerdo "para culminar su vínculo contractual".

De la mano de Juan Carlos Bazalar, ADT se coronó campeón en la Copa Perú 2021 y logró el ansiado ascenso del club a Primera División después de 31 años.

"Le agradecemos por la obtención de la Copa Perú 2021 y le deseamos éxitos en el futuro", se lee en el escueto comunicado de ADT en sus redes sociales.

El último domingo, ADT cayó 3-0 ante Cantolao. Al finalizar el partido, un grupo de "hinchas" intentó agredir al técnico. “Lo que ha pasado afuera antes de la conferencia, eso ha sido mandado. Y eso no se puede permitir. Yo puedo asumir el resultado, no tengo ningún problema. Esto no me va a dejar a mí caerme porque me he sabido levantar de cosas peores. Seguramente seguiré dirigiendo, porque esto es lo que me apasiona. Esto nunca me había pasado, pero esto es mandado”, dijo Bazalar en conferencia de prensa.

Juan Carlos Bazalar deja a ADT en el puesto 15 del Apertura con 15 unidades. Consiguió tres victorias, seis empates y 8 derrotas.

Comunicado de ADT sobre Juan Carlos Bazalar

¿Quién reemplazará a Juan Carlos Bazalar?

El club anunció a través de sus redes sociales que "desde el 28 de junio, el profesor Carlos Gutiérrez, director técnico del equipo de reserva dirigirá de manera interina los entrenamientos del plantel profesional, mientras se designe al nuevo técnico del primer equipo".

.